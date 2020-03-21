新華網批陳副總統造謠 府籲中方公布病毒檢驗資料

（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統陳建仁日前指中國疫情資訊不夠透明，遭中國新華網批評胡說造謠。總統府今晚表示，中方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛，呼籲中國公布疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料，讓各國進行疫情分析比較。

陳副總統19日在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況提及，只有大陸和伊朗，官方資料沒有列在「維基百科」，疫情資訊不夠透明。中國官媒「新華網」以匿名文章指陳副總統是「披著專業外衣，公然胡說造謠。」

總統府發言人丁允恭晚間表示，中國官媒「新華網」以匿名文章攻訐副總統陳建仁，從這種謾罵式的文章就可以充分理解到，為什麼中國媒體的公信力，在包括美國在內民主國家會受到普遍質疑。

丁允恭表示，武漢肺炎疫情發生後，中國的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。中方官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。

他說，陳副總統在臉書上所提出，包括「維基百科」所彙整的世界各國武漢肺炎病毒檢驗數據，悉數都來自各國官方公布的公開資料，可以理解「新華社」沒有能力解讀，但相信主事者心裡一定比誰都清楚。

他進一步表示，與其透過傳聲筒攻擊世界各國的專家與政府，或從事無助於疫情的大外宣，作為國際社會一分子，呼籲中國能夠將疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料，包括病毒檢驗人數、檢驗陽性人數、陽性病例症狀分布（重症、輕症或無症狀），一舉公布讓各國來進行疫情的分析比較。

丁允恭強調，特別是3月18日以後的病毒檢驗實況，更應該逐日公布，以真正展現中國對於疫情的大國責任，真正助益國際社會能夠有效掌握並因應疫情。（編輯：謝佳珍）1090321