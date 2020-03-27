亂傳北港媽祖醫院有確診 雲林警查出涉造謠者

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）近日網路謠傳北港鎮媽祖醫院有武漢肺炎確診者就醫，並影射確診者住處，北港警分局表示，這些假訊息讓媽祖醫院不堪其擾，今天查出一名黃姓男子涉案，將移送地檢署偵辦。

北港警分局今天發布新聞稿指出，北港鎮一名黃姓網友在未求證下，涉嫌用手機通訊軟體傳送「北港也有確診者了，大家出門要小心」、「北媽有確診者，妳們隔壁烏魚子也有接觸確診者，大家要更小心」、「他們去土耳其表演土風舞」、「確診的住圓環」等言論。

遭影射的當事人在個人臉書（Facebook）上出示護照，澄清未出國，並貼文寫道「真的別在謠傳了，我沒有出國更沒有去土耳其，天天都在北港，連台北都沒有回去，再謠傳我就提告」。

警方表示，北港媽祖醫院（中國醫藥大學北港附設醫院）近日不斷接到詢問電話，都是民眾要確定是否有確診者，因此蒐集相關資料報警處理。經循線追查，昨天深夜通知一名黃姓網友到案說明。警訊時，黃嫌供稱發文純為好玩。訊後，全案將移送地檢署偵辦。

北港警分局長王立德指出，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已施行，散播有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

王立德呼籲，民眾若接獲來源不明或未經查證的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿以訛傳訛，以免造成社會大眾不必要之恐慌及觸法被究辦。（編輯：戴光育）1090327