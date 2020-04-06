口罩產能超前部署 本週日產達1500萬片

（中央社記者吳柏緯台北6日電）口罩持續超前部署，本週民生用防疫口罩的日產能將可以達到1500萬片，超越過去評估日產能1300萬片。至於外界關注N95口罩的產能，經濟部將會視疫情與原料滾動調整。

經濟部長沈榮津等今天受邀赴立法院財政委員就「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情有關主管紓困振興預算之規劃運用與執行」專題報告，並備質詢。

沈榮津受訪時指出，民生用防疫口罩的日產能在本週就能到達1500萬片，口罩原料「熔噴不織布」，目前國內庫存可供每日2000萬片民生用口罩生產，因此原料並無短缺疑慮。

外界關注，供醫療人員使用的N95口罩產能。沈榮津表示，由於每片N95口罩的原料使用量是民生用口罩的4倍，目前會持續掌握原料用量與生產狀況，並隨著疫情的發展滾動檢討N95口罩的需求量。

日前經濟部宣布將推出消費75折、每人每月上限新台幣1000元的平台酷碰券，協助業者度過難關。沈榮津指出，預計可以帶動10倍的消費需求，並希望誘發消費而不是造成替代消費。

原本預計將盡快上路協助業者，但由於疫情變化快速，又因連假帶來疫情緊張，沈榮津指出，等到疫情稍緩，就會趕快啟動。

關於彈性上班的規劃，沈榮津表示，經濟部除配合指揮中心的政策，也都有在規劃，包含異地辦公、分流辦公等措施。（編輯：林孟汝）1090406