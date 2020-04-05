口罩實名制2.0推手 關貿公司12天完成國家級任務

（中央社記者顧荃台北5日電）口罩實名制2.0能夠順利上路，幕後的功臣之一，是財政部旗下負責報稅軟體的關貿公司，50人團隊用短短12天推出eMask口罩預購系統，成功整合金流、物流與客服等，完成國家級任務。

武漢肺炎疫情使得口罩成為搶手貨，2月起購買口罩採用實名制，民眾需每週持健保卡到健保特約藥局買口罩；而3月上路的「口罩實名制2.0」，進一步採網路預購、超商領貨方式，可讓上班族、學生等族群更容易買到口罩，不用到藥局排隊。

「口罩實名制2.0」行政院從3月4日啟動相關討論，5日決定實施，12日開放預購，從提出構想到網購正式上路，僅約一週，系統開發時間更只有約短短5天；預購平台不僅要介接健保署的使用者資料庫，還要結合手機APP、物流、金流等各種系統，是一項大工程。

主責網購系統的政委唐鳳，定調要改版報稅系統來製作口罩實名制2.0平台，這項重責大任，便交到財政部轄下、製作報稅軟體的關貿網路股份有限公司手上。

關貿公司董事長許建隆接受中央社專訪時表示，自從3月5日接到行政院一通電話，就此啟動了這個「國家級的O to O任務」（Online to Offline，從線上到線下的電子商務模式）。這是關貿公司過去從來沒有過的突發任務，不僅任務時間短，系統內容也非常繁瑣，但是疫情當下，「我們當然是責無旁貸」。

許建隆說，關貿公司接到電話當天，便開始著手調度，從營運、報稅系統、資安、客服等各部門抽調人力，組成約50人團隊，全力投入開發。

許建隆表示，為完成系統開發任務，團隊成員24小時輪班，幾乎每天都待在公司，可說是沒日沒夜；關貿公司也盡力提供支援，開放會議室當作休息室，並訂下公司對面的商務旅館房間，讓沒時間回家的團隊成員，有地方可以好好梳洗或休息。

外界可能以為關貿公司做好網路預購系統、3月12日開放預購後，關貿公司就已完成任務，但事實上，預購開始後，才是真正的挑戰。

接受專訪同時，關貿公司戰情中心的螢幕上，正顯示著eMask口罩預購系統目前的登入人次與預購完成人次，以及網站流量等各項監控數據。

許建隆說，口罩預購平台最難的不是線上（Online）的網站系統，而是線下（Offline）服務的整合。

他指出，過去政府的網路服務系統，很少做線下整合服務，這次口罩實名制2.0要除了提供線上預購，等到預購結束後，還要整合線下的通知、銀行付款金流、中華郵政配送、超商物流等等，有非常繁瑣的資訊整合工作。

從接到任務，系統開發只有約5天時間，加上第一輪預購7天期間，口罩實名制2.0從無到有，關貿公司團隊只花了12天。許建隆說，團隊每天跟時間賽跑，在3月12日到18日的第一輪預購7天期間，團隊仍是上緊發條，繼續進行各項整合；許多跨部會協調工作也有賴行政院與唐鳳協助，他打趣說，「國家機器真的動得很厲害」。

他表示，關貿公司從事貨物通關與報稅系統服務20年，在疫情發生的初期，也發想過為國營事業開發人不用接觸的打卡系統，避免上下班排隊打卡散播疫情，沒想到被交付了意外的任務。

許建隆在專訪中也多次強調，「我們的同仁真的要給他們鼓勵」，用這樣短短12天時間，完成幾乎不可能的任務，為防疫盡一份心力。（編輯：楊凱翔）1090405