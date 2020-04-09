台灣援美口罩抵AIT 美期待擴大雙方防疫合作

美國在台協會9日傍晚在臉書貼文，感謝台灣捐贈醫療口罩給美國的前線醫護人員，並表示部分口罩8日已抵達AIT。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者陳韻聿台北9日電）外交部今天說，已將援美240萬片口罩轉交美方。美國在台協會（AIT）傍晚在臉書貼文，表示部分口罩昨天已送抵AIT，美方希望擴大與台灣的防疫合作。貼文並附上處長酈英傑與外交部長吳釗燮的合照。

台灣1日宣布啟動第一波防疫援外行動，其中包括援贈美國200萬片醫療級口罩，今天更宣布啟動第二波防疫援外，美國疫情較嚴峻的州也是受惠對象。此外，台美3月簽署防疫合作聯合聲明，根據聲明，美國將提供台灣30萬件防護衣原料，而台灣將每週供應美國10萬片口罩。

外交部今天說，已將相關口罩轉交美方，包括第一波援外行動的200萬片口罩，以及台美防疫合作架構下，台灣4月供應美國4週的40萬片口罩。

AIT在臉書粉絲團表示，呼應國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的推文，感謝台灣在全球抗疫戰役中的慷慨大方。AIT也特別感謝台灣捐贈醫療口罩給美國的前線醫護人員，部分口罩昨天已抵達AIT。

AIT指出，真正的朋友會互相幫助、團結一致，美方希望能持續擴大與台灣在防疫上的合作。

AIT貼文並附上照片，內容包括中華郵政貨車將口罩運抵AIT、吳釗燮與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）共同在倉庫中將「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）貼紙貼上裝載口罩的紙箱，貼紙上除了有外交部所設計推動參與世界衛生組織的「台灣聽診器」主視覺，還有「我們將一同戰勝」（We Will Win This Together）字樣。

AIT稍早也在臉書發文指出，明天是「台灣關係法」簽署週年紀念日，「台灣關係法」是美台夥伴關係持續蓬勃發展的基石。過去40年來，台灣不但蛻變成民主體制，更成為區域的模範，以及世界上一股良善力量，美國期待未來能與台灣有更多合作。（編輯：楊凱翔）1090409