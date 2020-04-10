援贈口罩抵中美洲 吳釗燮諷：來自台灣的攻擊

外交部長吳釗燮10日推文表示，援贈中美洲友邦的口罩已安全抵達當地，台灣人民對於可以在朋友需要時伸出援手，感到驕傲。（圖取自twitter.com/MOFA_Taiwan）

（中央社記者陳韻聿台北10日電）台灣援贈友邦的100萬片口罩近日已陸續啟運。外交部長吳釗燮今天推文表示，援贈中美洲友邦的口罩已安全抵達當地，台灣人民對於可以在朋友需要時伸出援手，感到驕傲。推文並標註「這記攻擊來自台灣」。

外交部1日宣布啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。發言人歐江安昨天表示，包含援贈15個友邦的口罩已分批啟運，將陸續運抵各國。

吳釗燮今天上午在推特發文表示：「我們對中美洲友邦的援助物資已平安抵達。台灣人民對於可以在朋友需要時伸出援手，感到驕傲。」推文並標記關鍵詞「這記攻擊來自台灣」（#ThisAttackComesFromTaiwan）、「台灣能幫忙」（#TaiwanCanHelp）。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日指責台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號等；譚德塞相關言論發酵，推特出現相當多標記「這記攻擊來自台灣」的貼文。（編輯：謝佳珍）1090410