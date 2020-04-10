空軍中士蔡學良死亡案重啟調查 東檢首開偵查庭

空軍中士蔡學良12年前在靶場中彈身亡。蔡學良母親尤瑞敏（左2）9日在司改會成員陪同下，前往台灣高等法院前召開記者會，主張最新的實彈鑑定顯示，蔡學良並非死於步槍子彈，決定聲請再審，另向台東地檢署以發現新事實或新證據為由，聲請重啟偵查。中央社記者張皓安攝 109年3月9日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）空軍中士蔡學良12年前在靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案。台東地檢署日前重新分案調查，日前首開偵查庭，蔡媽媽希望釐清兒子傷口是何種槍枝造成。

對於這起軍中士官死亡案件，今年3月9日蔡學良母親尤瑞敏在司改會成員陪同下，召開記者會，提出國防部委託台灣大學醫學院法醫學科教授李俊億進行實彈鑑定顯示，蔡學良並非死於步槍子彈，並向台東地檢署聲請重新調查。

台東地檢署昨日首開偵查庭，傳喚尤瑞敏出庭，她結束庭訊後接受記者訪問時表示，檢察官告訴她，民國103年偵辦間並未做豬皮的實彈鑑定，檢方會傳訊李俊億等人了解。她希望檢察官能釐清蔡學良的槍傷是何種槍枝造成，也感謝台東地檢署能重新立案調查。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，家屬提供的新事證都會再調查，同時會再傳訊相關證人。

97年5月間，防空砲兵指揮部第954旅第625營，前往台東太平營區實施65步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。當初軍方以意外遭流彈射擊對外說明；不過，後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。

不滿空軍士官蔡學良自戕案「人體彈道試驗說」，103年2月26日蔡母（右）指控國防部長嚴明等人污衊，她赴雄檢出庭，在庭外舉牌要求嚴明道歉。（中央社檔案照片）

洪仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，家屬要求重新調查蔡學良案，蔡學良案發給台東地檢署重新偵辦。

103年間台東地檢署傳喚當時案發現場官兵，均表示未目睹蔡學良如何中彈，聽到槍聲回頭查看時，蔡學良已倒地，一支65步槍在胸前，頭部中彈；法醫驗屍報告也指向蔡學良飲彈自殺，因此104年以自殺結案，家屬提告的殺人案予以不起訴。（編輯：謝雅竹）1090410