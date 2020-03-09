蔡學良案鑑定非步槍子彈 家屬謝總統聲請再審

（中央社記者劉世怡台北9日電）空軍蔡學良12年前在靶場中彈身亡，家屬訴請國賠，法院判軍方應賠148萬元確定，蔡媽媽今哭訴說，感謝總統蔡英文指示做實彈鑑定，結果顯示兒子非死於步槍子彈，決定聲請再審。

蔡學良母親尤瑞敏今天在司改會成員陪同下，前往國賠案事實審的台灣高等法院前召開記者會，主張最新的實彈鑑定顯示，蔡學良並非死於步槍子彈的真相浮現，鑑定報告收到日為2月10日，法律規定提再審期限為30日，今天9日為期限屆滿前1天，決定親赴高院聲請再審外，另向台東地檢署以發現新事實或新證據為由，聲請重啟偵查。

尤瑞敏表示，如果沒有蔡總統指示，實彈鑑定不可能完成，12年漫長的路，她像海底摸針尋找兒子死亡的真相，她深深體會到司法怠慢，受害家屬痛苦還必須站出來找證據，「12年了，這個痛在我這裡就好了，不要再造成其他社會家庭跟我一樣雷同的痛苦」。

司改會成員指出，台灣大學醫學院法醫學科暨研究所教授李俊億領導團隊進行鑑定，去年7月間在國防部軍備局生產製造中心第205廠進行「T65K2步槍射入口之槍擊型態特徵」實彈鑑定。

司改會成員表示，鑑定報告顯示，步槍射擊會產生火焰及高溫燃氣，將在近距離射入口周圍皮膚或握住防火帽的手上產生燒灼痕，但蔡男的臉上槍擊射入口及雙手都沒有燒灼痕，因此蔡男所受槍傷，可排除是T65K2步槍及子彈所致；蔡男並非死於步槍子彈的鑑定報告，推翻軍方與台東地檢署所認定「自殺死亡」以及高院認定「意外死亡」的結論。

全案緣於，空軍中士蔡學良原本在空軍防空砲兵第954旅服役，民國97年5月在台東靶場進行射擊訓練，卻不幸中彈身亡。軍方相驗後認定他是自殺身亡。

蔡男母親質疑兒子死因不單純，提起國賠訴訟，向國防部空軍司令部求償，一審法院認定蔡男是自殺身亡，判決蔡母敗訴；案件上訴後，二審高院認定蔡學良並非口含槍管自殺身亡，而是因為步槍走火、遭子彈射擊而腦爆裂身亡，死於意外，判決空軍司令部應賠償蔡母148萬餘元；全案經上訴，最高法院於104年7月間駁回上訴確定。（編輯：李亨山）1090309