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天琴座流星雨22日達極大期 陽明山彈性交管

最新更新：2020/04/19 10:52
以「火流星」著稱且觀測歷史最久的天琴座流星雨將在22日凌晨達極大期，當天月光影響低，觀測條件良好，估計每小時平均可看到23顆流星。（圖取自台北市天文館網頁tam.gov.taipei）
以「火流星」著稱且觀測歷史最久的天琴座流星雨將在22日凌晨達極大期，當天月光影響低，觀測條件良好，估計每小時平均可看到23顆流星。（圖取自台北市天文館網頁tam.gov.taipei）

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市天文館表示，以「火流星」著稱且觀測歷史最久的天琴座流星雨將在22日凌晨達極大期，當天月光影響低，觀測條件良好，估計每小時平均可看到23顆流星，較近年略高。

台北市交通局指出，因應天琴座流星雨，陽明山地區將實施彈性交通管制。

天文館資料顯示，天琴座流星雨為中小型流星雨，固定在每年4月中旬至月底出現，速度中等（每秒49公里），平均亮度偏高，再加上天琴座屬北天夏季星座之一，日出前的仰角高，所以容易觀察。

天文館指出，天琴座流星雨極大發生時間可長達15至61小時，因此，在21日至23日晚間10時30分到天亮期間都適合觀察，今年幾乎不受月光影響，觀測條件良好，估計每小時平均可看到23顆流星，較近年略高。

天文館表示，天琴座流星雨出現火流星的比例相當高，雖然數量不及英仙座、雙子座等大型流星雨，仍值得前往觀察，特別今年的月光影響低，可看到明亮火流星劃過天際。

火流星是指亮度高於金星的流星，有些火流星甚至會發生爆炸及聲響，並在天空留下煙塵餘痕。（編輯：張銘坤）1090419

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