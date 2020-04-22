總統：敦睦艦隊除了帛琉 沒有去別的地方

（中央社記者葉素萍、陳韻聿台北22日電）海軍敦睦艦隊成員確診武漢肺炎，外傳敦睦艦隊有執行機密任務。總統蔡英文說，這次是有一些比較特殊任務，不方便在公開場合說，「但是，你問我除了帛琉之外，有沒有去到別的地方，我的答案是沒有」。

外界質疑在疫情嚴峻下，為何仍執意准許敦睦艦隊出海。國防部長嚴德發昨天解釋，這個計畫是海軍所呈報，他本人在2月20日核定，並曾在總統府的例行會議中向總統蔡英文報告，蔡總統也表示尊重，因此按照計劃實施敦睦遠航訓練。

蔡總統今天在總統府發表談話，媒體詢問蔡總統，所謂的「尊重」是什麼意思；蔡總統說，國防部在例行簡報裡面有提到他們工作中間有一項是這個，這是國防部長對總統的例行性的報告，「那已經做成的決定，總統就應該是予以尊重」。

媒體追問，當時會中，蔡總統是否有提醒加強戒備，避免疫情擴散。蔡總統指出，其實她不用說，國防部自己都已經想到，也有特別強調他們在疫情上會做必要的措施。

另外，外傳敦睦艦隊這次是去執行機密任務，媒體詢問，帛琉零確診，但敦睦艦隊回來染疫，是否與機密任務有關。

蔡總統說，這次的敦睦艦隊是一個歷年都有的演訓，在這個階段來講，算是非常重要的演訓，是有一些比較特殊的任務，不方便在公開場合說，「但是，你問我除了帛琉之外有沒有去到別的地方，我的答案是沒有啦」。（編輯：林孟汝）1090422