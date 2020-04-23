林榮基遭潑漆案3嫌交保 北檢將提抗告

（中央社記者林長順台北23日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，台北地檢署懷疑3名嫌犯有共犯，向法院聲押禁見，台北地方法院今天凌晨裁定3嫌交保。北檢不服裁定，將提抗告。

林榮基21日上午在北市中山北路一段的咖啡店用餐，突然遭到不明男子潑漆，警方隨後組成專案小組偵辦，昨天陸續在高雄將51歲鄭男和27歲曾男、33歲的曾男胞兄拘提到案，下午移送北檢偵辦。

鄭男在警詢時供稱，林榮基日前發起「重啟書店」募捐活動，他認為此舉破壞兩岸感情，臨時起意偕曾姓兄弟犯案。檢察官懷疑有幕後教唆者，以3人涉嫌恐嚇、傷害等罪，有逃亡、勾串、反覆實施之虞，向北院聲請羈押禁見。

北院審理後認為，3嫌沒有逃亡、反覆實施之虞，而檢方懷疑犯罪動機悖於情理，有幕後主使者，但檢察官未提出其他具體事證可佐證尚有其他共犯存在，裁定3嫌各以新台幣2萬元、1萬元、6000元交保。（編輯：唐聲揚）1090423