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林榮基遭潑漆案3嫌交保 北檢將提抗告

最新更新：2020/04/23 10:58
香港銅鑼灣書店前店長林榮基（圖）遭潑漆案，台北地方法院23日凌晨裁定3嫌交保，北檢不服裁定，將提抗告。中央社記者張新偉攝 109年4月22日
香港銅鑼灣書店前店長林榮基（圖）遭潑漆案，台北地方法院23日凌晨裁定3嫌交保，北檢不服裁定，將提抗告。中央社記者張新偉攝 109年4月22日

（中央社記者林長順台北23日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，台北地檢署懷疑3名嫌犯有共犯，向法院聲押禁見，台北地方法院今天凌晨裁定3嫌交保。北檢不服裁定，將提抗告。

林榮基21日上午在北市中山北路一段的咖啡店用餐，突然遭到不明男子潑漆，警方隨後組成專案小組偵辦，昨天陸續在高雄將51歲鄭男和27歲曾男、33歲的曾男胞兄拘提到案，下午移送北檢偵辦。

鄭男在警詢時供稱，林榮基日前發起「重啟書店」募捐活動，他認為此舉破壞兩岸感情，臨時起意偕曾姓兄弟犯案。檢察官懷疑有幕後教唆者，以3人涉嫌恐嚇、傷害等罪，有逃亡、勾串、反覆實施之虞，向北院聲請羈押禁見。

北院審理後認為，3嫌沒有逃亡、反覆實施之虞，而檢方懷疑犯罪動機悖於情理，有幕後主使者，但檢察官未提出其他具體事證可佐證尚有其他共犯存在，裁定3嫌各以新台幣2萬元、1萬元、6000元交保。（編輯：唐聲揚）1090423

前香港銅鑼灣書店店長林榮基21日遭人潑漆，警方22日在高雄陸續逮捕3名犯嫌，並帶回台北市警察局中山分局偵訊，下午近4時移送台北地檢署複訊。中央社記者黃麗芸攝　109年4月22日
前香港銅鑼灣書店店長林榮基21日遭人潑漆，警方22日在高雄陸續逮捕3名犯嫌，並帶回台北市警察局中山分局偵訊，下午近4時移送台北地檢署複訊。中央社記者黃麗芸攝　109年4月22日

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