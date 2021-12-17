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澳洲礦區發現新物種 世界第一隻名副其實千足蟲

2021/12/17 19:49（12/17 22:35 更新）
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科學家在澳洲找到世界首個名副其實、擁有1306隻腳的千足蟲新物種。（圖取自自然期刊網頁nature.com）
科學家在澳洲找到世界首個名副其實、擁有1306隻腳的千足蟲新物種。（圖取自自然期刊網頁nature.com）
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（中央社巴黎16日綜合外電報導）科學家表示，他們在澳洲找到世界首個名副其實、擁有1306隻腳的千足蟲（millipede）新物種，此前，人們從未發現有超過750隻腳的千足蟲。

法新社報導，這一全世界最多腳的新物種被發現於西澳州（Western Australia）一個礦區鑽孔的地下60公尺處，並被命名為Eumillipes persephone。

Eumillipes意為「真正的千足蟲」，Persephone則來自希臘神話中，被冥界之神黑帝斯從大地帶往地下的冥后波瑟芬妮。

研究指出，Eumillipes persephone寬不到1毫米，但長近10公分，有「一個錐形頭部，大量觸角和用於進食的喙」，但這一新物種沒有眼睛且為無色，符合在地下度過一生動物的特徵。

來自維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）的研究作者馬瑞克（Paul Marek）說：「這一千足蟲透過拉伸可伸展的身體來挖洞，從而使自己更加纖細以適應小裂縫。」

他表示，Eumillipes persephone的多腳為其身體提供推進力，讓牠們得以鑽開小縫。

未參與這項研究的昆蟲專家內爾（Andre Nel）形容這一新發現的物種奇異非凡；他告訴法新社，穴居昆蟲通常擁有細長的腳，而非細長的身體。

他補充，Eumillipes persephone的發現對生物多樣性而言是個正面訊號，尤其牠們被發現於可能已因採礦活動而遭破壞地區。

這項發布在「自然」（Nature）的研究指出，千足蟲是地球上最早呼吸空氣的動物之一，部分已滅絕物種身長可超過2公尺；牠們食用腐屑和回收養分，在棲地的生態系統中扮演重要角色。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101217

發表在「自然」期刊的研究：
The first true millipede—1306 legs long
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