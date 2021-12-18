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英研究：Omicron再感染率較高 症狀不會較輕

2021/12/18 10:28（12/18 12:24 更新）
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英國一項研究顯示，2019冠狀病毒疾病Omicron變異株的再感染率比Delta高逾5倍，且症狀看來不會比較輕。（圖取自Pixabay圖庫）
英國一項研究顯示，2019冠狀病毒疾病Omicron變異株的再感染率比Delta高逾5倍，且症狀看來不會比較輕。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株造成歐洲各地病例激增，正威脅年終慶祝活動。英國一項研究顯示，Omicron的再感染率比Delta高逾5倍，且症狀看來不會比較輕。

這項研究結果是倫敦帝國學院（Imperial College）根據英國衛生安全局（UK Health Security Agency）與國民保健署（National Health Service）的資料做成；這些資料屬於今年11月29日到12月11日在英格蘭接受PCR核酸檢測結果呈陽性反應者。

研究結果提到：「我們沒有證據顯示，感染Omicron的人在嚴重程度上（包括住院風險和症狀型態）會與感染Delta的人有所不同。」但研究也補充，有關住院的資料仍非常有限。

這項完成日期標註為昨天的研究報告還表示：「在控制疫苗（接種）狀況、年齡、性別、種族、無症狀狀態、地區、採樣日期的情況下，Omicron與Delta相比，再感染的風險高5.4倍。」

倫敦帝國學院在聲明中表示，一度染疫之後能避免再感染Omicron的保護力可能低到只有19%；但聲明也提到，這份研究尚未經同儕審查。

研究人員發現，對於接種第2劑或追加劑疫苗兩週以上的人來說，比起Delta，感染Omicron出現症狀的風險明顯增加。研究中提到的疫苗，是阿斯特捷利康（AstraZeneca）和輝瑞（Pfizer）疫苗。

領導執行這項研究的教授佛格森（Neil Ferguson）在倫敦帝國學院聲明中說：「此研究提供的進一步證據顯示，不論是一度感染過或已接種疫苗所產生的保護力，都很有可能被Omicron躲過。」

他說：「這種程度的免疫逃脫，意味著Omicron對公眾健康構成重大且迫在眉睫的威脅。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101218

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