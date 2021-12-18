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新竹市喝好水公投通過 市府應訂廢污水管理條例

2021/12/18 20:20（12/18 22:01 更新）
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新竹市喝好水地方性公投結果18日晚間出爐，同意票為13萬1816票，不同意票1萬9581票，公投案通過，新竹市政府將依法啟動訂立「廢污水管理自治條例」。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月18日
新竹市喝好水地方性公投結果18日晚間出爐，同意票為13萬1816票，不同意票1萬9581票，公投案通過，新竹市政府將依法啟動訂立「廢污水管理自治條例」。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月18日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市喝好水地方性公投結果今晚出爐，新竹市選委會指出，同意票為13萬1816票，不同意票1萬9581票，公投案通過，新竹市政府將依法啟動訂立「廢污水管理自治條例」。

新竹市地方公投案主文「您是否同意，新竹市應訂定，廢污水管理自治條例，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

新竹市選委會表示，依公投法規定，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票要達投票權人總額1/4以上者，即為通過。

新竹市選委會指出，新竹市地方性公投第1案的投票權人總數35萬7083人，開票結果今晚出爐，投票數15萬4923票，投票率43.39%，其中同意票為13萬1816票，不同意票1萬9581票。正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

台灣乾淨水行動聯盟理事長、新竹市喝好水公投領銜人彭桂枝接受媒體電話聯訪表示，感謝高水準的市民們做了正確決定，市政府一定要以「禁止廢污水混入飲用水及灌溉水取水口上游」為目標，給人民喝乾淨水及灌溉水源。

彭桂枝指出，聯盟已匯集公民意見，提供公民團體及政府做為後續水環境治理的參考依據，並已預備「廢污水管理自治條例」草案，歡迎市府參考。

彭桂枝說，新竹地區喝好水的目標不僅在新竹市，接下來會針對新竹縣進行推廣，爭取下一次在新竹縣提出公投案，讓大新竹居民都可以喝好水。

對此，新竹市長林智堅晚間透過新聞稿表示，他也是喝好水公投案的提案連署人，支持公投喝好水主張，市民也已透過民主方式，展現新竹人共同的期待。

林智堅說，相關修法程序將會啟動，守護市民飲水的工作也將持續進行，目前石門水庫引水的桃竹備援管線已經完成，新竹已有近8成用水來自水庫水。

他指出，已成功向中央、台水爭取，民國113年每日再增加9萬噸水庫水供應竹市，未來總計將供應大新竹共近30萬噸的石門水庫水，實現新竹民眾期盼的喝好水目標。（編輯：戴光育）1101218

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