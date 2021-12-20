「蜘蛛人：無家日」席捲全美 開映票房影史第3高[影]

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）「蜘蛛人：無家日」為委靡多時的電影市場注入一劑強心針，美加地區開映週末票房2.53億美元（約新台幣70.4億元），創影史第3高紀錄，樹立COVID-19大流行後的新障礙。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）17日在全美上映，開映3天初估票房僅次於2019年「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）的3.57億美元、2018年「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）的2.58億美元。

這3部片都是漫威電影宇宙（MCU）作品，25歲的湯姆霍蘭德（Tom Holland）都在其中飾演蜘蛛人，「無家日」是他擔綱演出這個知名漫畫角色後第3部系列電影。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）去年春季大流行後，好萊塢生態丕變。網飛（Netflix）等串流平台在戲院被迫熄燈時訂戶激增，迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）等片商跟上潮流，多部電影同步在各自串流平台推出，戲院就算恢復營業，也不再享有昔日高高在上的地位。

「蜘蛛人：無家日」發行商索尼影業（Sony Pictures）缺乏自家串流平台，宣傳時強調影迷只有進戲院才能觀賞到這部眾所矚目的大片，11月底預售票開賣後反應熱烈，但開映週末3天票房仍超乎業界預期。

這部續集另一賣點是集結前兩任蜘蛛人陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）系列電影眾多角色，片中驚喜連連，大量影迷搶在開映週末進戲院以免被其他人「爆雷」減損觀影樂趣，刺激「無家日」衝出驚人票房。

「蜘蛛人：無家日」只用3天就超越「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的2.25億美元，登上美加地區全年票房冠軍寶座。

影片來源：Marvel Entertainment

相較之下，同時上映的驚悚片「夜路」（Nightmare Alley）週末3天只進帳近300萬美元，凸顯COVID-19疫情期間電影市場「貧富差距」加大。

隨著COVID-19疫苗施打上軌道，因疫情延期多時的電影今年陸續上映。但許多觀眾對進戲院態度保留，加上院線獨家放映時間縮短，使得「黑寡婦」（Black Widow）、「玩命關頭9」（F9: The Fast Saga）、「007生死交戰」（No Time to Die）等大片票房表現不如預期，戲院整體收入難以重返疫情爆發前水準。

「蜘蛛人：無家日」上映之際，全美COVID-19疫情因病毒變異株Omicron迅速升溫，各大連鎖院線尚未實行暫停營業等防疫限制，但擔心染疫的觀眾進戲院意願可能降低，威脅耶誕節及跨年檔期票房表現。

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耶誕節前後以往是全年戲院生意最興隆的時期之一，今年排在這個檔期上映的好萊塢大片包括「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）、「歡樂好聲音2」（Sing 2）。

「無家日」票房續航力是否受Omicron變異株衝擊，尚待觀察。對本片後續票房有利的因素包括許多預售票早已賣出，影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）好評度94%、「影院評分」（CinemaScore）彙整的開映首日觀眾評分達A+，好口碑有助票房細水長流。（編輯：郭中翰）1101220