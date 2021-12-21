冬至雨襲全台 整天感受有涼意低溫16度

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（中央社台北21日電）中央氣象局指出，今天各地皆有短暫陣雨，且容易出現局部較大雨勢；氣溫方面，今明兩天夜晚至清晨各地低溫攝氏16到20度之間，白天高溫大多落在21至24度左右，整天感受有涼意。

氣象局網站發布訊息指出，今天仍受南方雲系北移影響，降雨狀況會比昨天明顯，各地皆有短暫陣雨，並且容易出現局部較大雨勢，水氣一波波，時有空檔，雖不是大雨終日，但連同中南部地區也會與前週天氣有明顯差異，雲多偶雨的狀況增加，外出活動請攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象局表示，由於雲量偏多，日夜溫差不大，今明兩天夜晚至清晨各地低溫16到20度之間，白天高溫大多落在21至24度左右，整天感受有涼意，請適時添加衣物注意保暖。

此外，南方雲系北移期間，各地水氣較多，高山地區地面易有積冰及霧淞現象，行車用路請多注意安全；風浪上，下午起中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海地區並有較大風浪；西南部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，從事海上及海邊活動請注意安全。

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至於颱風動態，第22號颱風雷伊昨天晚間8時已經減弱為熱帶性低氣壓，目前位於中西沙島海面上，往東北方向前進，強度正在減弱中，週三以前其外圍及殘留水氣將讓台灣各地容易下雨。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受南方雲系北移影響，台灣環境場水氣偏多，全台皆有短暫雨並有局部較大雨勢，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。（編輯：謝雅竹）1101221