更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
首頁 / 重點新聞
中職
新聞專題
中職1/300

兄弟釋出林樺慶等7人 簽回劉貴元、張聖豪

2021/12/22 17:15（12/22 17:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟隊22日公布釋出名單，釋出林樺慶（圖）、吳蔚驊等人，另外簽回不在60人名單中的劉貴元、張聖豪。（中信兄弟提供）
中職中信兄弟隊22日公布釋出名單，釋出林樺慶（圖）、吳蔚驊等人，另外簽回不在60人名單中的劉貴元、張聖豪。（中信兄弟提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職中信兄弟隊今天公布釋出名單，釋出林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔、邱志恆、徐浩凱7人，另外簽回不在60人名單中的劉貴元、張聖豪、厚植農場養成。

中信兄弟20日提交60人保留名單，昨天公布不在保留名單中球員共11人，投手官大元行使自由球員（FA）權利，中信兄弟球團尊重球員與經紀公司意願，也提到這本來就是市場機制的一部份，也會持續與官大元討論續約的可能。

另外野手林智勝、王勝偉透過經紀公司主動提出，不要放入60人名單，想爭取更多發揮空間、完成想完成的紀錄，雙方討論過後，球團尊重球員意願，但兄弟球團表示，雙方仍會繼續討論續約的可能。

兄弟今天公布釋出球員名單，包括投手林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔、野手邱志恆和自主培訓球員徐浩凱，針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，也感謝球員們在職期間對球隊的付出。

先前兄弟領隊劉志威就曾表示，不在保留名單中的球員不等於釋出，今天也宣布簽回劉貴元、張聖豪，全力栽培「育成軍」，留下具有潛力的年輕小將，利用熱身賽、自辦賽等方式培養，厚植農場深度，提高球隊競爭力。（編輯：吳協昌）1101222

延伸閱讀
林智勝王勝偉未列入60人名單 尋求更多機會黃泰龍親情與兄弟情糾結 去留結果等球團公布王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸生給他愛棒球的心官大元拿東山再起數度哽咽 感謝啟蒙教練鍾宇政兄弟與前獅隊洋投泰迪簽約 12日封王遊行台灣大賽兄弟2戰6轟破紀錄 助總直言：意外[影]中職總冠軍賽統一獅對戰中信兄弟 27日洲際球場開打
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀