兄弟釋出林樺慶等7人 簽回劉貴元、張聖豪

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中職中信兄弟隊22日公布釋出名單，釋出林樺慶（圖）、吳蔚驊等人，另外簽回不在60人名單中的劉貴元、張聖豪。（中信兄弟提供）

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職中信兄弟隊今天公布釋出名單，釋出林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔、邱志恆、徐浩凱7人，另外簽回不在60人名單中的劉貴元、張聖豪、厚植農場養成。

中信兄弟20日提交60人保留名單，昨天公布不在保留名單中球員共11人，投手官大元行使自由球員（FA）權利，中信兄弟球團尊重球員與經紀公司意願，也提到這本來就是市場機制的一部份，也會持續與官大元討論續約的可能。

另外野手林智勝、王勝偉透過經紀公司主動提出，不要放入60人名單，想爭取更多發揮空間、完成想完成的紀錄，雙方討論過後，球團尊重球員意願，但兄弟球團表示，雙方仍會繼續討論續約的可能。

兄弟今天公布釋出球員名單，包括投手林樺慶、吳蔚驊、王則鈞、曾家鋐、楊達翔、野手邱志恆和自主培訓球員徐浩凱，針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，也感謝球員們在職期間對球隊的付出。

先前兄弟領隊劉志威就曾表示，不在保留名單中的球員不等於釋出，今天也宣布簽回劉貴元、張聖豪，全力栽培「育成軍」，留下具有潛力的年輕小將，利用熱身賽、自辦賽等方式培養，厚植農場深度，提高球隊競爭力。（編輯：吳協昌）1101222