黃泰龍親情與兄弟情糾結 去留結果等球團公布

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中職中信兄弟隊內野守備教練黃泰龍（圖）在20日的年度頒獎典禮上很熱門，兄弟隊得獎野手都特別感謝他，對於富邦悍將有意延攬，黃泰龍直言考量是小孩，在親情和兄弟情之間糾結，有確定結果球團會公布。中央社記者謝靜雯攝 110年12月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊內野守備教練黃泰龍在頒獎典禮上很熱門，兄弟隊得獎野手都特別感謝他，富邦悍將有意延攬黃泰龍，黃泰龍直言考量是小孩，在親情和兄弟情之間糾結，有確定結果球團會公布。

中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，中信兄弟隊得獎野手都在台上感謝內野守備教練黃泰龍，游擊手江坤宇也特別提到接下來的自主訓練，希望還可以看到黃泰龍。

黃泰龍受訪表示，季後的守備自主訓練是球季還沒有結束就已經提前幫球員安排的，從2018年就開始，每天花4、5個小時陪著球員們訓練，這是教練生涯目前為止最美好的回憶，看著球員們一路成長，會覺得犧牲假期是值得的。

傳出富邦悍將隊有意延攬黃泰龍，黃泰龍直言這個部分兩隊球團都還在談，目前離開或者留下的機率各半，不會把話說死，事情明朗化之後球隊就會公布，「主要是我自己的糾結」。

黃泰龍表示，家人是最主要的考量，兩個女兒都在台北，大女兒小學2年級，小女兒才1歲多，錯過大女兒的成長過程有點遺憾，大女兒常常問自己什麼時候回家，也會倒數他回家的日子，「聽到了，心真的揪了一下」。

但黃泰龍也提到，在兄弟隊這麼久，彼此也培養出深厚的感情，真的要放掉心裡很不捨，把兄弟隊的球員們都當作自己的弟弟，「有點感覺是親情和兄弟情的糾結」。

黃泰龍表示，也有跟兄弟隊隊長王威晨聊天，希望未來不管是否會留下，希望王威晨都可以繼續帶領著內野小老弟一起成長。

今天頒獎典禮跟著球隊一起上台領年度總冠軍獎項，黃泰龍直言過去是球員，此次以教練身分上台領獎意義很不同，但也提到，未來不管去留如何，都希望可以盡自己的心力幫助台灣的年輕球員成長、發揮潛力。（編輯：陳仁華）1101220