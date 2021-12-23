台灣街頭出現比特幣ATM 金管會將調查

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（中央社記者謝方娪台北23日電）虛擬貨幣掀起熱潮，台灣街頭出現20台比特幣ATM，引起金融監理機關注意。金管會表示，將先約詢16家配合洗錢防制規定的虛擬貨幣業者，了解比特幣ATM由誰設置，再進一步針對洗錢防制層面來處理。

國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會指出，台灣街頭出現20台左右的比特幣ATM自動櫃員機，但不知道虛擬貨幣ATM由誰設置、由誰監管。

金管會主委黃天牧說，金管會針對虛擬貨幣業者洗錢防制予以管理，目前有16家願意遵循洗錢防制規範的虛擬貨幣業者，銀行局將一家一家約詢，一併了解虛擬貨幣ATM情形，若ATM為這16家業者設置，牽涉洗錢防制層面相關議題，金管會將進行後續處理。

金管會銀行局長莊琇媛指出，銀行局會約詢16家業者，了解比特幣ATM是否由他們設置，若是，將請業者說明在洗錢防制做了哪些措施，若不是前述業者設置，會再透過業界資訊找出是哪家業者，並要求設置比特幣ATM的業者完成洗錢防制法遵聲明。

莊琇媛會後接受媒體訪問時補充，目前銀行局正請業者落實洗錢防制法令遵循，後續約談會了解業者現在進行的業務及比特幣ATM相關情形，若是銀行局約詢的16家業者設置，將進一步掌握業者如何落實洗錢防制規範。

至於金管會是否會請業者拆掉比特幣ATM，或是請業者落實洗錢防制後即可繼續設置比特幣ATM，莊琇媛說，待金管會了解狀況之後再行評估。（編輯：郭無患）1101223