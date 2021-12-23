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中高齡就業專法上路週年 勞動參與率破65%

2021/12/23 19:30（12/23 19:47 更新）
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主計總處統計，中高齡勞動參與率11月已突破65%，與去年同期相比，約增加6.9萬中高齡勞動人口。圖為北市勞動局就業諮詢中心。（台北市勞動局提供）
主計總處統計，中高齡勞動參與率11月已突破65%，與去年同期相比，約增加6.9萬中高齡勞動人口。圖為北市勞動局就業諮詢中心。（台北市勞動局提供）
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（中央社記者吳欣紜台北23日電）中高齡者及高齡者就業促進法上路一週年，勞動部今天說，主計總處統計，中高齡勞動參與率11月已突破65%，與去年同期相比，約增加6.9萬中高齡勞動人口，但仍低於日、韓、美等國。

勞動部去年12月4日起推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，也訂定相關協助中高齡者及高齡者就業或退休再就業措施，至今滿一週年。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，中高齡就業專法包含禁止年齡歧視、鼓勵繼續僱用或新聘退休高齡者以及鼓勵退休者再就業等，針對中高齡者及高齡者不同需求有相關服務措施。

發展署說，依行政院主計總處統計，中高齡者勞參率在11月已突破65%，與去年同期相比，約增加6.9萬的中高齡勞動人口；根據統計，目前中高齡勞動人口約455萬5000人。

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發展署也說，今年截至11月已經推介15萬8517人次的中高齡者及高齡者就業，對於失業勞工提供就業諮詢、就業媒合與職訓諮詢安排參訓等個別化服務等。

不過，發展署提到，雖然中高齡者勞參率已突破65%，但台灣少子化及高齡化趨勢人口結構快速變化，勞參率仍低於日、韓、美國等國家，活化中高齡及高齡勞動力仍是施政重點，未來將結合各地方政府持續推動相關措施，讓企業與中高齡及高齡勞工成為雙贏夥伴關係。（編輯：管中維）1101223

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