8縣市10度以下低溫特報 北北基宜防大雨

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氣象局27日針對苗栗以北、金門等8縣市發布低溫特報，另基隆北海岸、宜蘭及台北市山區可能有大雨發生。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天針對苗栗以北、金門等8縣市發布低溫特報，另基隆北海岸、宜蘭及台北市山區可能有大雨發生。氣象專家吳德榮表示，明天白天氣溫回升，下一波冷空氣30日起影響台灣。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島最低溫為台中市大甲區攝氏10.2度，新竹縣湖口鄉10.5度；台北市南港區為11.1度，新北市三芝、瑞芳為10.8度。

氣象局持續發布低溫特報，今天至明天清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機會。

氣象局表示，受華南雲雨區及東北風影響，台北市山區已有局部大雨或豪雨發生；今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區仍可能有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨仍受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨，各地因中高雲移入，雲量多、有零星飄雨，尤其山區；3000公尺以上高山（合歡、雪山、玉山等），仍有飄雪機會。

吳德榮說，明日白天至29日冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，29日下半天起東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降；30日至111年元旦另一波強度較弱，水氣較少的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響很小，西晴東偶雨。

吳德榮指出，跨年夜及元旦清晨，各地的平地最低氣溫約在13至15度，天氣仍偏冷；元旦白天起至明年1月2日仍受東北季風影響，氣溫小幅回升、北台仍偏涼，為西晴東偶雨的天氣。此模式期末的模擬，仍在調整中，應持續觀察。（編輯：謝雅竹）1101227