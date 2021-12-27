鴻海土城頂埔廠傳跳電 台電：轉供過程短暫停電

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新北市土城區及鴻海公司27日上午發生停電，已於下午1時25分全數復電。圖為鴻海土城總部外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡、鍾榮峰台北27日電）新北市土城區及鴻海公司今天上午發生停電，台電表示，主因變電所饋線跳脫造成附近897戶停電，已於下午1時25分全數復電。

台電表示，今天上午8時17分，因開關設備故障，導致頂埔配電變電所饋線斷路器跳脫，造成新北市土城區三民路、中山路、中央路四段等一帶共計897戶停電。台電隨即派員搶修，經隔離轉供於5分鐘內已復電8成以上、共710戶；後續於9時35分已累計復電896戶，剩餘1戶已在下午1時25分復電。

關於鴻海企業總部傳出停電，台電指出，經查於8時50分左右，轉供復電過程中，造成鴻海辦公室短暫停電，儘管台電供電系統隨即恢復正常供電，但鴻海公司需自行確認設備狀況後，才陸續恢復公司內部用電。

鴻海土城區頂埔廠今天上午遭到跳電事件波及，據了解，鴻海頂埔廠區設有備援電力系統，外部跳電不影響廠區用電，運作正常。

台電表示，針對停電造成用戶不便深表歉意，後續將加強配電設備巡檢，降低類似事故再發生。（編輯：張良知）1101227