EMU900遭指7個月故障684次 台鐵：小瑕疵多

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前立委黃國昌28日在臉書貼文指出，台鐵EMU900新車營運7個月就故障684次。台鐵原本澄清是試車發現的瑕疵，後改口是營運後的故障和瑕疵共673件。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）前立委黃國昌今天在臉書貼文指出，台鐵EMU900新車營運7個月就故障684次。台鐵原本澄清是試車發現的瑕疵，後改口是營運後的故障和瑕疵共673件，但主要是不影響營運的小瑕疵。

黃國昌在臉書指出，今年4月，台鐵新型EMU900型電聯車正式營運，近日他接獲檢舉，光是EMU901-EMU905五個列車編組，從5月至11月，短短7個月竟出現高達684次故障，平均每月故障將近100次。

黃國昌說，這684次故障中，可能影響行車安全的故障，多達177次，比例高達25.8%，可能影響行車安全的故障，再細分為「嚴重故障」與「中度故障」，嚴重故障的比例超過27%，相當駭人，其中，更不乏「空壓機故障」、「主風泵故障」、「韌機嚴重故障無法緊韌」等嚴重情形，與普悠瑪事故時，列車所出現的故障如出一轍。

台鐵原本發澄清稿，說明「故障684次」是試車期間試車人員及第三方專業認證及驗證單位（IV&V）所列的車輛製造瑕疵，台鐵都已嚴格要求改正，並非故障。

不過，後來台鐵機務處副處長鄭國璽接受媒體訪問表示，事實上，EMU900試車期間有1771件缺失，已改善99.2%，還有14件持續改善，列車能投入營運代表無影響行車安全的事件，但營運後仍會有瑕疵，5月至10月共673件故障及瑕疵，故障是指延誤營運10分鐘以上，只有3件，當下都有排除，其他都是延誤未達10分鐘或對行車無影響的瑕疵，例如燈不亮、冷氣不冷、螺絲未鎖緊，也馬上都改善。

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鄭國璽說明3起故障，包括列車自動保護系統ATP故障，但ATP核心系統無問題，是介面顯示螢幕發生黑屏，當下換螢幕後就恢復正常。

另一起是空壓機的電子卡問題，還有一起是第8車軔機的電子卡問題，但列車無使用問題，台鐵試車很嚴謹，連續試車80天要成功60天，電子卡問題在試車時並未發現，但營運後仍會追蹤，車輛製造商也會派人在台灣協助改善。（編輯：管中維）1101228