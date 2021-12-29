EMU900遭指7個月684次缺失 台鐵：682件不影響營運

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）前立法委員黃國昌昨天在臉書貼文，指接獲檢舉，台鐵EMU900列車7個月有684件違規。台鐵昨天說是瑕疵，今天指出是缺失，2件造成列車延誤逾10分鐘，其他682件對營運無影響。

台鐵今天發布新聞稿，說明EMU900型列車驗收還在進行中，將持續加強測試及督促車商完成改善缺失；另依據契約規定，車商需負責自最後測試成功日起3年的保固，保固期間若有任何保固缺失，車商需負責改善完畢。

台鐵說，EMU901-905共5編組在今年5月至11月有684件缺失，發生在交車測試及營運期間，其中2件影響列車延遲超過10分鐘以上，其餘682件沒有影響營運服務。

台鐵指出，684件缺失中，4件為列車行駛中或出車前發生故障，625件可歸屬服務設備及工藝缺失，包括內裝飾板不平整、螺絲歪斜、播音有雜音、隔離貼紙破損等；55件可歸屬為系統功能缺失，包括牽引控制單元TCU無主控、冷卻系統接觸不良、軟體設定修正等。

台鐵表示，4件違規及處理情形如下：

一、6月1日EMU901發生不出力情形，以EMU800型替駛，列車延遲10分鐘以上，調查發現是零速度電驛（VZVR）接觸不良，更換備品後恢復正常。

二、8月28日EMU905發生列車自動保護系統ATP的人機介面MMI螢幕變成全藍色故障，列車延遲10分鐘以上，更換MMI螢幕後恢復正常。

三、9月20日EMU902的ATP無法開啟，重新開啟後正常，未造成列車延誤，返機務段後測試正常，未更換零件。

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四、10月22日EMU903主風泵（空壓機）1台不工作，經檢查是斷路器有跳脫情形，經復位後正常。因EMU900型列車有4台主風泵，單一主風泵故障並不影響系統供氣功能，未造成列車延誤。

針對黃國昌昨天臉書另提12月11日EMU904的第8車軔機系統故障部分，台鐵說，列入12月份統計件數，主要是軔機電子控制單元（BECU）電子卡故障，經更換備品後恢復正常。因列車的BECU是互為備援，第8車BECU失效時，其他車的軔力（煞車力）可以立即遞補，並未造成列車延誤。（編輯：黃世雅）1101229