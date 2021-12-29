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鴻海道歉允改善印度廠宿舍環境 重啟前續發員工薪資

2021/12/29 13:02（12/29 20:09 更新）
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鴻海印度清奈廠區員工狀況備受關注，集團29日聲明指出，在當地廠區營運重新啟動前、宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放。（中央社檔案照片）
鴻海印度清奈廠區員工狀況備受關注，集團29日聲明指出，在當地廠區營運重新啟動前、宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海集團在印度清奈（Chennai）廠區員工狀況備受關注，鴻海集團今天中午聲明指出，在當地廠區營運重新啟動前、宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放，也會為員工後續重返工作崗位繼續努力。

鴻海表示，針對印度當地廠區員工狀況，已啟動專案調查小組，發現部分廠區外的宿舍不符合集團要求標準。對員工所遇到的狀況，公司深表歉意。

鴻海印度廠員工狀況持續受到關注，鴻海集團今天中午發布聲明表示，員工的安全和福祉，一直是集團營運的最高原則，集團已針對印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）位於清奈市郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）地區的員工設施，近期啟動專案調查小組，發現部分廠區外的宿舍不符合集團要求的標準。

鴻海集團表示，對於員工所遇到的狀況，公司深表歉意，並且已立即採取相對應措施，改善在宿舍內所提供的設備和服務。與此同時，鴻海集團也調整當地經營團隊和管理系統，確保營運的高標準能夠達成與保持。

鴻海集團指出，在營運重新啟動前，宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放，也會為員工後續重返工作崗位繼續努力。

當地知情人士向中央社記者表示，清奈廠員工群聚事件，據瞭解背後有工會主導介入，企圖影響廠區的經營管理。

這名人士指出，過去西方品牌廠商在印度，例如諾基亞（Nokia），都有遇到類似情況。

當地部分員工表示，以目前清奈廠區的宿舍環境，已經比住家環境要來得好，富士康已承諾持續改善，希望儘快復工，回廠區上班。

外電日前報導，鴻海集團旗下富士康（Foxconn）印度組裝廠員工走上街頭，抗議宿舍食物中毒事件，印度坦米爾那都省資深官員於27日告訴路透社，原訂關廠一週，如今再延長3天。（編輯：趙蔚蘭）1101229

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