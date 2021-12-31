中國外交官抨擊函 惹惱印度國會議員

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（中央社記者林行健新德里31日專電）印度數名國會議員因出席一場與西藏流亡政府相關的活動，而接到中國駐印度大使館的關切函。印度媒體報導，相關國會議員對中國大使館「無禮」之舉，感到相當惱怒。

「印度快報」（The Indian Express）今天報導，印度至少6名不同黨派的國會議員於12月22日出席了在德里舉行的「印度國會跨黨派西藏論壇」（APIPFT），印度參議員庫瑪（Sujeet Kumar）獲西藏流亡政府與印度雙方議員選為本屆召集人。

報導稱，中國駐印度大使館昨天致函給當天出席的印度國會議員，對於他們出席與西藏流亡政府相關的活動表示關切，並稱印度國會議員作為印度資深政治人物，應避免支持鼓吹西藏獨立的政治團體。

這封信的署名為中國大使館政治參贊周永生（音）。

「印度快報」稱，這是中國政府繼2018年2月之後，再一次要求印度政治人物勿出席流亡藏人的活動，德里視中國大使館此舉極為「無禮」。

根據報導，庫瑪回應說：「中國大使館政治參贊是何方神聖？膽敢這樣寫信給印度這個全球最大民主國家的國會議員？」

庫瑪說，中國大使館若對議員的行為有意見，應透過如外交部等正式管道提出抗議，並補充，西藏論壇屬於民間交流，不應被賦予太多政治意涵。

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同樣有出席論壇的印度參議員拉梅什（Jairam Ramesh）則表示，他通常不出席傍晚的活動，但這次因為對西藏精神領袖達賴喇嘛的尊崇、以及感念西藏對印度佛教傳統的貢獻而破例。

印度雖然遵守「一中政策」，但1959年仍然收留了從西藏出逃的第14世達賴喇嘛，並准許西藏流亡政府在達蘭薩拉（Dharamsala）落腳。目前約有9萬名流亡藏人在印度居住。（編輯：黃自強）1101231