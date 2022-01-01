象限儀座流星雨直播管道一覽 4日極大化每小時估破百顆

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象限儀座流星雨4日清晨將達高峰，台北市立天文館表示，屆時每小時可觀測到破百顆，且當天逢朔無月，觀察條件極優。圖為全天域暗空攝影機拍到明亮火流星。（台北市立天文館提供）

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市立天文館表示，三大流星雨之首的「象限儀座流星雨」將在4日清晨達到高峰，每小時可觀測到破百顆，且當天逢朔無月，觀察條件極優。

台北市立天文館新聞稿表示，三大流星雨之首的「象限儀座流星雨」幅射點約在午夜昇起，3日深夜至4日拂曉前這段時間最適合觀賞，此時剛好也是預估極大期發生的時間，流星雨的流星速度中等，特點是常出現明亮帶有色彩的火流星。

天文館表示，流星雨4日清晨達到高峰，每小時預測數量高達120顆，甚至可能衝到200顆，且當日逢朔無月，觀察條件極優；相對於受月光影響的8月英仙座與12月雙子座流星雨更精彩可期，可說是今年觀察條件最佳的大型流星雨。

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天文館說，現代星座盤上是找不到象限儀座的，因為這個於18世紀所劃訂的星座現今已不再使用，其位置大約在武仙座、牧夫座和天龍座之間；而象限儀座流星雨較少被觀察，原因之一是其極大持續時間僅數小時，另一個原因則是冬季寒夜令人卻步。

天文館指出，3日晚間8時起天文館透過布建於全國與世界各地的全天域暗空攝影機進行直播，並配合深入淺出的解說，介紹流星雨相關知識，讓大家不用塞車受寒也能欣賞天文美景。（編輯：吳協昌）1110101

影片來源：臺北天文館

影片來源：臺北天文館