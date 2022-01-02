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國5北向2日上午塞 宜蘭至頭城紫爆車速20公里以下

2022/1/2 10:32（1/2 14:39 更新）
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元旦連假最後一天，國道5號北向各路段2日上午9時後車流量增加並出現塞車，宜蘭至頭城出現車速20公里以下的「紫爆」。（圖取自高速公路1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）
元旦連假最後一天，國道5號北向各路段2日上午9時後車流量增加並出現塞車，宜蘭至頭城出現車速20公里以下的「紫爆」。（圖取自高速公路1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是元旦連假最後一天，高公局觀測，國道5號北向各路段上午9時後車流量增加並出現塞車，10時宜蘭至坪林車輛時速不到40公里，宜蘭至頭城還出現車速20公里以下的「紫爆」。

根據交通部高速公路局上午9時50分路況資訊，國5北向頭城至坪林，車速是39公里，上午10時車速再降為35公里，宜蘭至頭城車速只有31公里，上午10時10分起，宜蘭至頭城車速再降至16公里，路網圖呈現出車速20公里以下的紫爆，上午10時15分，頭城至坪林車速提升，但也只有41公里。

高公局預估，國5北向壅塞情形可能至晚間8時才會紓解，宜蘭至坪林行車時間約平日7倍。

高公局下午2時至晚間9時，將在國5蘇澳至頭城北向實施高乘載管制。（編輯：管中維）1110102

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