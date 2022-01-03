台師大獎勵以本土語言授課 專任教師鐘點費可多5成

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2月起，國立台灣師範大學以台語、客語、原住民族語、馬祖語、台灣手語等語言授課的專任教師，將獲50%鐘點費獎勵。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北3日電）國立台灣師範大學近日通過推動國家語言發展授課獎勵實施要點，2月起以台語、客語、原住民族語、馬祖語、台灣手語等本土語言授課的專任教師，將獲50%鐘點費獎勵。

台灣師範大學今天新聞稿指出，為促進國家語言的傳承、復振及發展，台師大訂定推動國家語言發展授課獎勵實施要點，凡符合獎勵規定的課程，依授課時數50%鐘點費予以獎勵；新開課程的授課教師，還可另申請教材補助，每門課程教材至多補助新台幣2萬元。

台師大校長吳正己表示，學校在全力打造「雙語大學」的同時，也積極復振本土語言，落實本土語言正常化；繼去年舉辦國家語言發展會議，到今年獎勵國家語言授課教師，不但大步邁向國際化，也兼顧本土文化及語言傳承。

台師大指出，多元的本土語言，是台灣重要資產，期許透過此獎勵辦法的拋磚引玉，讓台灣的本土語言正常化往前跨一大步，並鼓舞更多各級學校、相關團體，以及政府各級單位加入，具體獎勵國家語言人才。

台師大告訴中央社記者，如果教師以本土語言授課，會在授課大綱註明，供學生參考，如果學生能接受再選課。（編輯：戴光育）1110103