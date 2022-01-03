9m88客串華燈初上遭批蹭光環 IG回應強調沒有背景加持

華燈初上第2部上檔，當中客串的歌手9m88（左3）被批評不會演戲。對此，9m88高EQ回應質疑，獲網友好評力挺。（Netflix、百聿數碼提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月3日

（中央社記者葉冠吟台北3日電）「華燈初上」第2部在去年底上檔，持續掀起全網追凶討論，豪華卡司也成為亮點，但客串的歌手9m88被批評不會演戲還來蹭大咖光環。對此，9m88高EQ回應質疑，獲網友好評力挺。

9m88繼演出電影「我沒有談過的那場戀愛」後，近期在夯劇「華燈初上」獻唱插曲「月亮代表我的心」，並客串楊謹華的前同事，讓歌迷相當驚喜，不過卻意外引來批評「9m88尷尬死了，不會演戲還來蹭大咖的光環」，質疑她到底背景有多硬。

對此，9m88親自在社群平台Instagram回覆，自己沒有簽給任何公司，所有事物都是她與團隊一手努力，她強調「沒有任何背景加持」，這次演出是獲「華燈初上」導演邀請，「或許他希望有一個能夠唱歌的過場客串，我們當然盡力配合」，同時感到非常榮幸。

9m88坦言，自己聽過無數次類似評論，認為她是靠關係才能獲得演出機會，例如「88得到這個那個機會是不是她公司很厲害」、「一定是誰去幫她談的」，她替自己喊冤，「就是人家來邀請我的啊」，並強調「沒有人可以透過螢幕真正認識我，就像我也無法真正認識你們」。

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她也透過Instagram吐露心聲，表示自己私下不喜歡強出頭，只是做好自己該做的事。不過，她相當感謝那些喜歡她、進而邀合作的人們，畢竟「與我欣賞與喜愛有才華的人事物一起工作」是她踏入演藝圈的初衷。

9m88希望粉絲不要花時間幫她護航，「我只是單純覺得若有人願意花時間用一句話推翻我們的心血，我們也有權利溫柔的提醒與回應。」9m88高EQ、理性回應的方式，讓網友叫好力挺。（編輯：管中維）1110103