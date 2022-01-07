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國產建材前董事長林孝信涉內線交易 300萬交保

2022/1/7 08:25（1/7 09:01 更新）
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檢調獲報，國產建材前董事長林孝信等人於108年間涉嫌內線交易。台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談林孝信等多人。檢察官7日凌晨諭令林男新台幣300萬元交保。中央社記者林長順攝 111年1月7日
檢調獲報，國產建材前董事長林孝信等人於108年間涉嫌內線交易。台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談林孝信等多人。檢察官7日凌晨諭令林男新台幣300萬元交保。中央社記者林長順攝 111年1月7日
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（中央社記者林長順台北7日電）檢調獲報，國產建材前董事長林孝信等人於民國108年間涉嫌內線交易。台北地檢署昨天指揮調查局兵分24路搜索，並約談林孝信等多人。檢察官今天凌晨諭令林男新台幣300萬元交保。

檢調獲報，林孝信與國產建材董事張世宗等多人於108年10月間，涉嫌知悉國產建材公司重大消息後，於禁止交易期間內，從事內線交易，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處搜索包括國產建材等24處，並約談張世宗、林孝信及多名涉案親友、其他董事到案，陸續移送北檢複訊。

檢察官今天凌晨諭令林孝信300萬元交保、張世宗100萬元交保，其餘被告分別以10萬元至100萬元不等金額交保。（編輯：張芷瑄）1110107

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