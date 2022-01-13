每4分20秒就1人罹癌 大腸癌連14年居首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國健署13日公布最新癌症登記報告，民國108年平均每4分20秒就有1人罹癌，比107年快轉11秒。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北13日電）國健署今天公布最新癌症登記報告，民國108年平均每4分20秒就有1人罹癌，比107年快轉11秒。大腸癌蟬聯14年居十大癌症之首，其餘排序與前一年相同，但男女的肝癌排序都往後。

衛生福利部國民健康署上午召開記者會公布民國108年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，比107年增加5123人；108年癌症發生年齡中位數為64歲，比107年多1歲，因人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預計仍將持續上升。

綜觀十大癌症發生人數（男女合計），大腸癌已連續14年居冠、確診人數多達1萬7302人，其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與前一年排序相同。

男性新發癌症人數為6萬4109人，108年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口345.4人，較107年增加4.1人。

男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽） 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤；與107年相較，僅肝癌與口腔癌序位互換。

女性新發癌症人數為5萬7145人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.7人，較107年增加8人。

女性十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌；與107年相比較，僅肝癌和子宮體癌順序互換。（編輯：管中維）1110113