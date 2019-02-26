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疾控中心主任稱中國疫苗世界最好 遭陸民圍剿

最新更新：2019/02/26 12:06
中國疾控中心主任高福（圖）25日說，中國疫苗應該是世界上最好的疫苗之一，不要因為出現問題就對自己研發的疫苗失去信心。這番發言遭陸民一面倒圍剿，痛批不要臉。（取自中國疾病預防控制中心網站）中央社 108年2月26日
中國疾控中心主任高福（圖）25日說，中國疫苗應該是世界上最好的疫苗之一，不要因為出現問題就對自己研發的疫苗失去信心。這番發言遭陸民一面倒圍剿，痛批不要臉。（取自中國疾病預防控制中心網站）中央社 108年2月26日

（中央社台北26日電）中國民眾談國產疫苗色變，但中國疾控中心主任高福說，中國疫苗應該是世界上最好的疫苗之一，不要因為出現問題就對自己研發的疫苗失去信心。這番發言遭陸民一面倒圍剿，痛批不要臉。

中國接連爆發假疫苗、過期疫苗醜聞，並傳出多起兒童因注射疫苗致死致殘的案例，引發民眾恐慌與憤怒。

中國國家衛生健康委員會25日上午召開2月第二場例行新聞發布會，邀請全國兩會代表委員談健康。有媒體詢問，2018年發生了一系列的疫苗事件都引起了公眾的極大關注，如何重建民眾對疫苗的信心。

全國政協委員、中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福回答，一系列的疫苗事件都有它的特點，有的純粹是違法犯罪問題，和其他的犯罪一樣，比如調包，在座的各位到市場去買東西，買的是A，給的是B，這種情況下跟疫苗本身沒有關係，跟民眾要不要打疫苗之間沒有關係。

高福又表示，比如該整改的沒有落實，這是擔當和責任的問題，不光是在疫苗預防控制，疫病預防控制單位有這個問題，各行各業，這也是發展中的問題。

他認為，整體來說，中國的疫苗應該是世界上最好的疫苗之一，不要因為出現問題就回避問題，因為出現問題就對自己研發的疫苗失去信心。

全國政協委員、中國醫院協會副會長方來英隨後附和說：「我覺得剛才高委員談的特別好」，個別問題要看個別問題的性質，是違法犯罪、是整個產品品質低下，還是什麼，別因為一顆老鼠屎壞一鍋湯。

對此，中國網民在微博新聞討論串一面倒痛批高福不要臉，並要求他自己先打兩針。有網民說：「高福，祝他的健康像中國的疫苗一樣好，比非洲瘟豬還長壽。」；還有人反問：「疫苗是最好，但民健狀況卻很差，那只能是人種差了，是這個意思嗎...」

由於高福說法引發眾多網民謾罵，網管因此狂刪留言，現在多已看不到。（編輯：陳家倫/楊昇儒）1080226

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