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德智庫：香港動盪金融中心地位不再 對中傷害大

最新更新：2019/08/27 07:36

（中央社記者林育立柏林26日專電）德國智庫學者表示，示威不熄對香港金融中心的地位已經造成無可彌補的傷害，局勢再惡化下去，對中國恐怕造成相當大的傷害。

墨卡托中國研究中心（Merics）經濟部門的主管曾林（Max Zenglein）訪問香港後表示，港人普遍認為香港逐漸失去自由，對未來感到悲觀；香港經濟更面臨前所未有的危機，旅客人數退回到2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發時的水準，旅館、零售業都受到影響。

曾林強調，國泰航空禁止員工參加示威並撤換行政總裁，對外商來說是一大警訊。原本在港外資企業不把中國的影響力當一回事，現在突然驚醒，「將來誰都可能被迫解僱員工或政治表態」。

他指出，許多外商憂心香港的高度自治一去不復返，正在做最壞的打算。隨著局勢惡化，香港失去原本司法獨立和言論自由的優勢，與一般中國城市沒什麼兩樣時，外商就會把亞洲總部搬去新加坡或東京。

曾林分析說，2個多月來持續不斷的示威，對香港已經造成無可彌補的傷害，「香港作為全球金融中心的高峰已過」。況且，這些傷害並非示威者造成，而是中國政府對示威的強硬反應，大量武警在邊界的集結只會帶來更大的恐懼。

曾林認為，中國的國營企業和富豪都高度依賴香港的國際資本市場，中國推動「一帶一路」也需要香港；根據金融業傳出的消息，中國富豪已經開始將資金轉移到新加坡或倫敦，不再視香港為安全港，香港地位不保，對中國將造成相當大的傷害。

對於中國打算另起爐灶，打造深圳取代香港，曾林認為機會不大，理由是中國缺乏獨立的司法，資本也難以自由進出，反觀新加坡或東京比較可能從香港的衰落得利。

墨卡托中國研究中心的總裁彭軻（Frank N. Pieke）對香港局勢也不樂觀。

他說，示威看不到方向和終點，讓情況更加棘手，現在就算行政長官林鄭月娥下台也太晚了。（編輯：陳永昌）1080827

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