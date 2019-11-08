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吳釗燮：若中國經濟持續下滑 恐製造軍事衝突

最新更新：2019/11/08 17:14

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）外交部長吳釗燮今天表示，如果中國經濟持續下滑，威脅到中國國家主席習近平統治的立足點，相信中國政府會利用對外開啟危機來轉移注意，「這是我們所擔心的」；因此台灣積極增進防衛能力。

吳釗燮日前接受路透社專訪時表示，「如果（中國）內部穩定是非常嚴重問題，或是經濟成長放緩成為（中國）高層領導人需因應的極嚴重問題，這會是我們需要非常小心的情況」。台灣需要為未來最壞的情況做準備，也就是「軍事衝突」。

對此，吳釗燮今天出席「台北市美國商會資深總監沙蕩（Don Shapiro）睦誼外交獎章頒贈典禮」會後接受媒體聯訪時表示，相信所有威權主義國家的思考都非常相近，如果碰上內部問題，對他們的統治來說，最輕鬆的方法就是製造外在對手。

他說，若中國經濟持續下滑，威脅到習近平統治的立足點，相信中國政府會利用對外開啟危機來轉移人民的注意。這是傳統上所有威權國家統治慣用的做法，中國的做法應該不會有兩樣，「這個做法也是我們所擔心的」。

因此，吳釗燮指出，台灣政府除了在兩岸議題上，採取維持現狀的政策、不採取挑釁立場，在國家防衛上也採取積極作法來增進防衛能力，避免讓威權主義者認為台灣是很輕鬆可以打敗的對手。

他強調，「台灣是一個民主國家，我們台灣在民主國家的最前線上」，台灣有責任來捍衛自己，也有責任捍衛民主世界。

此外，智利因爆發民眾暴力抗爭，取消主辦原訂於16日、17日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會後，傳出美國與智利政府正商討明年1月在美國合辦APEC高峰會。

對此，吳釗燮表示，目前尚未獲得最新訊息，不過台灣會跟美國及智利政府保持密切聯繫，以了解下一個階段APEC開會的地方，台灣將會全力參與。若APEC峰會改到美國舉行，台灣會按照原來的安排出席。（編輯：鄭雪文）1081108

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