武漢衛健委：不明原因肺炎59例 排除SARS

（中央社台北5日電）武漢市衛生健康委員會網站今天發布通報稱，至5日8時符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例；未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

通報指出，已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原。病原鑑定和病因溯源工作仍在進一步進行中。

據武漢市衛健委官網的通報稱，2019年12月31日以來，在全市開展不明原因的病毒性肺炎病例搜索和回顧性調查工作；除了7例重症患者，其餘病患生命體徵總體穩定，目前所有病患均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。

通報指出，病例最早發病時間是2019年12月12日，最晚發病時間為2019年12月29日；已經追蹤到163名密切接觸者並進行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

流行病學調查顯示，部分患者為武漢市華南海鮮城（華南海鮮批發市場）經營戶。截至目前，初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

通報稱，武漢市在國家和湖北省的支持下，已經採取以下主要防控措施：一是全力救治患者。二是對所有病例均開展隔離治療。三是繼續在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查。

四是認真開展密切接觸者追蹤，對已經追蹤到的密切接觸者按規定落實醫學觀察，目前沒有發現發熱等異常症狀。五是對華南海鮮城採取休市措施，並開展環境衛生處置和進一步的衛生學調查。

通報稱，六是積極開展流行病學調查。七是配合國家和省開展病原鑑定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源，防控工作正有序進行。（編輯：林克倫）1090105