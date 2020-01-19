更多編輯台推薦新聞：
英電影雜誌世紀百大佳片 李安兩部電影上榜
娛樂

英電影雜誌世紀百大佳片 李安兩部電影上榜

學測109年各科試題解答一覽
生活

學測109年各科試題解答一覽

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

早安世界》武漢肺炎全球防疫戰 專家估實際病例恐破1700人
早報

早安世界》武漢肺炎全球防疫戰 專家估實際病例恐破1700人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
一張圖看春節垃圾清運時間！何時停收、恢復清運？
首頁 / 兩岸
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒3/34

武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

最新更新：2020/01/19 10:03

（中央社台北19日電）綜合外電報導，武漢新型肺炎已在中國大陸擴散，深圳市第三人民醫院有兩個疑似病例被隔離治療，上海市也傳出一個疑似病例正在接受治療，但相關當局拒絕置評。

武漢肺炎去年底爆發迄今，鄰近國家地區相繼通報多起疑似病例，但中國當局到目前為止，尚未通報任何武漢以外的疑似或確診病例，引發民眾質疑刻意隱匿病情，並譏稱武漢新型冠狀病毒「只出國不出省，是個愛國病毒」。

香港明報報導，深圳出現新型冠狀病毒疑似個案，有病人正接受檢測，其中有消息表示，病人正在深圳市第三人民醫院隔離治療。

據報導，深圳第三人民醫院在18日下午4時30分，由一名穿著全套白色防護衣及口罩的職員協助收治一名患者，並將他送往感染病樓的電梯。

報導稱，該名患者上樓後，另一名同樣穿著保護裝備及口罩的職員隨即在大樓電梯大廳外，以三角錐和膠帶拉起封鎖線，將大廳內消毒約5分鐘後才解除封鎖。

報導並表示，被指是用來隔離武漢相關病人的感染病樓4樓「感染病3科」，門口是護士站，裡面約有3至4名全身保護裝備的護士當值。

報導引述衛生防護中心回覆稱，迄今沒有收到國家衛健委的相關通報。中心會繼續與國家衛健委及世界衛生組織保持聯繫，密切監察有關情況。

英文南華早報18日報導引述消息來源稱，目前深圳至少有兩名疑似病例正在深圳市第三人民醫院隔離治療，該醫院專門從事傳染病治療。

報導引述一名醫界人士說，一名武漢肺炎疑似感染者正在上海接受治療，但沒有詳細說明。

報導稱，經探詢深圳市第三人民醫院、深圳市衛生健康委員會以及上海市公共衛生臨床中心，均拒絕置評。（編輯：楊昇儒/賴言曦）1091119

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報