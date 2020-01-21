世衛專家組考察武漢肺炎 稱有限但非持續人傳人

（中央社台北21日電）陸媒報導，世界衛生組織專家組正在中國武漢市考察新型肺炎疫情，認為目前有證據表明2019新型冠狀病毒存在「有限人傳人」的情況，尚無明確證據表明「持續人傳人」。

新京報今天報導，世衛組織（WHO）發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）就武漢肺炎疫情回應媒體詢問，表示目前有證據表明存在有限人傳人的情況，尚無明確證據表明持續人傳人。

報導引述香港大學公共衛生學院副教授朱華晨說，「有限人傳人」是指病毒傳一兩代就斷了，不會繼續傳下去。如果病毒可以連續傳幾代，比如A傳給B，B又傳C，C又傳D，就是「持續人傳人」。

她表示，根據目前公布的資訊，可以確定人傳人，「還沒有看到連續幾代地傳，也沒有明顯呈級數增長的傳播鏈條」。

世衛組織官方微博21日通報，世衛組織專家組正與武漢衛生官員一同對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情進行考察，會見了展開疫情調查工作的衛生專家和官員。

通報說，關於新型冠狀病毒，仍有很多需要瞭解，包括它源自何處、如何傳播等。世衛組織將持續提供最新資訊。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1090121