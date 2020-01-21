武漢肺炎擴散 廣州大媽：有黨的關懷不用怕

（中央社台北21日電）武漢肺炎在中國擴散。但據港媒報導，廣州、深圳、北京等地醫院的防護措施仍顯不足，深圳醫院的隔離病房樓層仍可自由進出；此外，有廣州大媽指「有黨的關懷，到處都預防了，不用怕的」。

根據香港有線新聞台「有線中國組」報導畫面，目前收治1名感染新冠狀病毒患者的深圳市第三人民醫院，門口已有護理人員逐一為入內者量體溫，但並無強制性，以至於有人沒量體溫，就逕行進入醫院大廳。同時，畫面中不論病患還是護理人員，多半沒有戴上口罩。

畫面並顯示，有線新聞組記者順利進入收治這名患者的隔離病房樓層，代表本應管制進出的樓層，仍能自由進出。而在接近隔離區的走廊，院方卻只用鋼架及布質組成的屏風作為隔離，且無人把守，任何人可輕易推開屏風。

同時，這道屏風內隔離區的一些室內空間，有數面玻璃窗甚至被打開通風，明顯不符合規格化的隔離措施標準。

距離深圳不遠的廣州，以治療呼吸道疾病聞名的廣州醫科大學附屬第一醫院，呼吸科門診人潮頗多。但根據畫面，並未見到特別嚴密的防護措施，戴口罩的病患也不算多。

至於廣州一處傳統市場，衛生情況和先前差不多。而在市場受訪的民眾都公開表示不害怕。其中一名中年男子一連用粵語說出3次「不會」，接著就說「絕對相信我們中國政府」。

另一名中年婦女更用粵語表示「不怕，現在黨的關懷，到處都預防了」，「不用怕的，現在黨的領導下關心我們，老百姓最好，一年比一年好」。

還有一名已罹患感冒、但未戴上口罩的中年婦女則回答，「戴了口罩怪怪的，別人會立刻認為你有傳染病」。

至於也有武漢肺炎確診病例的北京，根據這一報導，有線中國組走訪的3所醫院中，即使是人潮密集的三甲醫院（中國最高層級醫院，相當於台灣的醫學中心），對疫情的防護並未見加強，戴口罩的病人也不算多。

另外，飛往澳門的班機，機上旅客則要全數量完體溫後才可下機。畫面顯示，20日一架從武漢飛往澳門的班機在降落後，有2名身著全身防護措施的醫護人員，在機艙裡一為旅客量耳溫。（編輯：邱國強/翟思嘉）1090121