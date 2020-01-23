無疫苗可打 武漢肺炎最新情況一次看懂

（中央社北京23日綜合外電報導）在中國武漢市爆發的新型冠狀病毒，迄今在全球造成17人死亡，近600人感染。以下為根據外媒綜合整理的懶人包。

● 全球已知病例

中國國家衛生健康委員會證實，截至1月22日，新型冠狀病毒確診病例在中國已有571起，其中17人死亡，多數病例發生在武漢。

泰國已通報4起感染病例，越南2起病例，南韓、日本，台灣、新加坡和美國各通報1例。這些病患若非武漢居民，就是近日曾到過武漢。

● 防疫對策

目前沒有新型冠狀病毒的疫苗。中國當局表示，這種病毒正在突變。感染者的症狀包括發燒、咳嗽和呼吸困難等。

中國當局已關閉武漢市區所有交通網路，並暫停武漢對外航班，敦促居民勿前往外地，並建議外地居民不要前往武漢。中國官媒報導，當局同時關閉了武漢市區前往高速公路的通路。

美國、英國、日本、泰國、新加坡及南韓等地機場，加強對武漢入境旅客的檢疫。俄羅斯則在入境處加強衛生和檢疫管制。

台灣建議民眾若非必要不要前往武漢，並暫停來自武漢的旅客入境。英國、新加坡及澳洲也建議民眾，非必要勿前往武漢。

●全新病毒

武漢肺炎的病原體似乎是前所未見的冠狀病毒病株，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒是近親。這種新型病毒已定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。

●沒有SARS嚴重

武漢肺炎的症狀似乎沒有SARS嚴重，但日內瓦大學全球衛生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）告訴法新社，這反而比較值得擔心，因為很多人在檢查出症狀前，可以外出到比較遠的地方。

●病毒起源

根據基因分析，這種病毒可能源自蝙蝠，但研究人員指出，在傳染給人類的過程中可能有「中間宿主」。一項研究顯示，宿主可能是蛇。

中國疾病預防控制中心主任高福昨天表示，病毒的來源很可能是武漢「華南海鮮市場內銷售的野生動物」。

●病毒人傳人

中國當局證實，這種病毒正透過人傳人散播，患者不必然跟已關閉的武漢華南市場有過接觸。儘管多數患者在武漢，但中國各地及國外不少地區也有確診病例。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1090123