武漢肺炎疫情擴散 中國網友要究責地方官

（中央社台北26日電）武漢肺炎在中國擴散，中國專家表示「疫情已到刻不容緩的程度」，登上微博熱搜第一名。而昨天，網上流傳一張包括湖北武漢4名地方官員的「究責圖」，有網友稱4人瞞報疫情，應該槍斃。

中國因新型冠狀病毒引起的肺炎引起全國關注，中國中央電視台今天播出對中國國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟的專訪。

李蘭娟說，武漢出來的人導致了各個省感染，且不僅是一代感染，可能有的省都已經產生了第二代感染，武漢「封城」是因為「對我們國家經濟社會的保障已經到了刻不容緩的程度」，「已經是國家採取了最強硬的辦法」。

李蘭娟的專訪今天登上中國微博熱搜第一名，關鍵詞「傳染病學專家表示疫情已刻不容緩」截稿前已有5.6億人次閱讀，10.5萬人次閱讀，許多網友留言分享自身情況，並呼籲做好防疫措施。微博熱搜榜也幾乎全是武漢肺炎相關新聞。

武漢肺炎擴散與最初瞞報疫情有關，中國網友也開始點名湖北與武漢地方官員。微博昨天開始流傳一張圖片，分別是湖北省委書記蔣超良、湖北省長王曉東、武漢市委書記馬國強、武漢市長周先旺，這4人被指為瞞報武漢肺炎疫情的主要禍首。

網友還為這4人配上順口溜「醫院擺拍蔣超良、物資充足王曉東、查無此人馬國強、可防可控周先旺」。

許多網友非常憤怒，留言稱「建議死刑」、「槍斃」，批評他們「湖北四小丑，謊報疫情，粉飾太平」。

此外，中國網路近來還流傳一篇據稱是武漢市某三甲醫院一線醫師寫的文章，文中稱，從1月12日開始，開始出現大量肺部感染且病情持續加重的病人，「我們高度懷疑病毒性肺炎，深感憂心」。

但文中說，武漢市衛健委官方通報仍然一片祥和，12日至16日武漢市衛健委官方通報都是無新增新型冠狀病毒肺炎感染的病例，雖然發熱及肺內呈磨玻璃樣改變的病人愈來愈多，但「上級領導開完會回來以後告訴我們不許在影像報告書寫中出現病毒性肺炎的字眼」。（編輯：翟思嘉）1090126