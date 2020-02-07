報導指事前同意包機返台名單 陸委會斥非事實

（中央社記者賴言曦台北7日電）有媒體報導，陸委會主委陳明通「認了」首批自中國武漢包機返台名單事前經陸委會同意。陸委會駁斥這是斷章取義、完全悖於事實。

首批自中國武漢搭載滯留國人的包機3日抵台後，因機上出現確診病例等，引發機上名單爭議。

媒體今天報導，名單事先已經陸委會同意。對此，陸委會下午以書面形式駁斥，並提出2點澄清：

第一、陸委會未曾收到徐正文或相關台商團體所提供欲回台人士的審查名單，更無名單事先已經本會審核同意一事。

第二、政府所獲得3日回台旅客名單，是飛機起飛前對方所提供搭乘該飛機的旅客「艙單」，陸委會會同相關單位所進行的事項，僅是入境資格的審查，結果均符合入境資格，因此准予入境。

陸委會指出，該媒體報導是引述陳明通5日在中央流行疫情指揮中心記者會的回應說法。

陸委會表示，陳明通已清楚表明，是否准許飛機從對方機場要飛過來，以及人員自中國大陸要入境台灣，是政府的公權力行為，沒有經過政府的同意，是不可能實行的。

陸委會澄清，上述表達被媒體扭曲為「這份名單其實事前有經過陸委會的同意」。（編輯：張淑伶）1090207