躲武漢肺炎 湖北多人跨境逃至緬甸

（中央社台北12日電）美國之音報導，為躲避武漢肺炎疫情，5名湖北省以及武漢地區居民近日逃入緬甸北部的木祖地區；這些中國居民很可能是經雲南陸路進入緬甸。

美國之音日前獲得一封雲南瑞麗公安局5日致緬甸木祖地區警察局長的信件。信中說，「我國正在發生新型冠狀病毒肺炎疫情，該病毒傳播性非常強。我國正在全力開展疫情防控工作，防止疫情蔓延。經過分析發現，5名中國籍公民，從我國疫情最嚴重的湖北省到瑞麗，現滯留在緬甸木祖地區」。

這封信表示，「該5名公民攜帶冠狀病毒肺炎的可能性較大」。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

據報導，5人中有1名婦女已於6日在木祖地區找到，並已經遣返回國。她的檢疫結果顯示沒有攜帶冠狀肺炎病毒。

其餘4人下落目前尚無法確定。一般認為，他們可能已經找到，目前正在隔離；也有可能仍在驚恐逃離中；另外，這次事件的性質也不排除還有其他可能性。

報導說，武漢新冠狀肺炎病毒爆發期間以及持續恐慌過程中，中國邊境地帶雲南瑞麗地區的店鋪和工廠目前已經重開，每天約有萬名緬甸工人進出中緬邊境口岸到瑞麗上班。當地口岸的衛生防疫人員每天緊張監測進出邊境人潮的體溫等身體狀況。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1090212