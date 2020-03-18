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鍾南山看疫情：一次感染終生免疫 尚無證據

最新更新：2020/03/18 19:11

（中央社台北18日電）中國抗疫專家鍾南山今天說，2019年冠狀病毒疾病不能靠群體免疫解決問題，且目前沒有證據指冠狀病毒一次感染終生免疫，最重要的還是生產出有效的疫苗。

18日下午，廣州市政府新聞辦舉行第46場疫情防控新聞發布會，鍾南山在會中發表上述看法。

綜合中新網、北京日報和人民日報app，鍾南山表示，新型冠狀病毒的平均傳播係數接近3，高於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS），相對於流感來說，死亡率也很高。他說：「SARS過去已經17年了，我們沒有太多的研究，這次我們還是準備得不夠。」

他說，從這次疫情中國學到了聯防聯控的預防，「從源頭預防，是最古老但有效的方法」。往後很重要的是，不能靠群體免疫解決問題，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據。

他認為，下一步是要生產出有效的疫苗，這需要很好的國際合作。

他說，中國措施的重點是從上游就一起群防群控，這一條「在當前已被證實有效」，其核心一是提早防護，出門戴口罩不聚集；二是不舒服要及早就診；三是核酸試劑盒要早下放到有需要的醫院，時間不等人；四是早隔離。

鐘南山認為，中國的防控方法原則上是可以在其他國家應用的。國外有些地方雖然是封城了，「但城內聚餐、喝咖啡都還是進行，這樣是不行的」。中國強力防控是下了很大決心，哪怕經濟上受了損失，也要去面對解決，這可能跟其他國家的認識有所不同。

但他也坦言，現在對中國來說，預防外來輸入和復工復產也很重要，需要一個平衡。（編輯：張淑伶/邱國強）1090318

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