中國武漢肺炎新增確診39人 境內連續兩天掛零

（中央社台北20日電）中國國家衛生健康委員會今天公布的最新疫情通報指出，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39例全數來自境外輸入，這是連續第2天中國境內新增確診病例掛零。

據通報，3月19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增死亡病例3例（湖北2例，遼寧1例），新增疑似病例31例。

當日新增治癒出院病例730例，解除醫學觀察的密切接觸者1197人，重症病例減少178例。

通報指出，3月19日新增境外輸入確診病例39例（廣東14例，上海8例，北京6例，福建3例，天津、遼寧、黑龍江、浙江、山東、廣西、四川、甘肅各1例）。截至3月19日午夜，累計境外輸入確診病例228例。

截至3月19日午夜，中國大陸現有確診病例6569例（其中重症病例2136例），累計治癒出院病例7萬1150例。累計死亡病例累計3248例，累計確診病例8萬967例，現有疑似病例104例。累計追蹤到密切接觸者68萬4331人，尚在醫學觀察的密切接觸者8989人。

湖北19日新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例703例（武漢624例），新增死亡病例2例（武漢2例），現有確診病例6287例（武漢6118例），其中重症病例2098例（武漢2062例）。

湖北累計治癒出院病例5萬8381例（武漢4萬1389例），累計死亡病例3132例（武漢2498例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬5例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

據通報，香港特別行政區累計確診208例（出院98例，死亡4例），澳門特別行政區17例（出院10例）。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090320