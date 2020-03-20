更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎再襲NBA 費城76人3人確診 金塊成員染疫
運動

武漢肺炎再襲NBA 費城76人3人確診 金塊成員染疫

民眾搶買物資 蘇貞昌：盡量買貨很多
政治

民眾搶買物資 蘇貞昌：盡量買貨很多

國安基金6次護盤 2000年曾砸1200億救市
證券

國安基金6次護盤 2000年曾砸1200億救市

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派現場／布魯塞爾防疫如空城 口罩缺貨民眾戴手套採買
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

中國武漢肺炎新增確診39人 境內連續兩天掛零

最新更新：2020/03/20 09:32
根據中國國家衛生健康委員會公布的疫情通報，中國境內新增確診病例連續2天掛零。圖為南京民眾戴口罩上街。（中新社提供）
根據中國國家衛生健康委員會公布的疫情通報，中國境內新增確診病例連續2天掛零。圖為南京民眾戴口罩上街。（中新社提供）

（中央社台北20日電）中國國家衛生健康委員會今天公布的最新疫情通報指出，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39例全數來自境外輸入，這是連續第2天中國境內新增確診病例掛零。

據通報，3月19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增死亡病例3例（湖北2例，遼寧1例），新增疑似病例31例。

當日新增治癒出院病例730例，解除醫學觀察的密切接觸者1197人，重症病例減少178例。

通報指出，3月19日新增境外輸入確診病例39例（廣東14例，上海8例，北京6例，福建3例，天津、遼寧、黑龍江、浙江、山東、廣西、四川、甘肅各1例）。截至3月19日午夜，累計境外輸入確診病例228例。

截至3月19日午夜，中國大陸現有確診病例6569例（其中重症病例2136例），累計治癒出院病例7萬1150例。累計死亡病例累計3248例，累計確診病例8萬967例，現有疑似病例104例。累計追蹤到密切接觸者68萬4331人，尚在醫學觀察的密切接觸者8989人。

湖北19日新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例703例（武漢624例），新增死亡病例2例（武漢2例），現有確診病例6287例（武漢6118例），其中重症病例2098例（武漢2062例）。

湖北累計治癒出院病例5萬8381例（武漢4萬1389例），累計死亡病例3132例（武漢2498例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬5例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

據通報，香港特別行政區累計確診208例（出院98例，死亡4例），澳門特別行政區17例（出院10例）。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090320

延伸閱讀
中國首傳境內零新增武漢肺炎病例 川普：真假誰知道武漢肺炎全球死亡人數飆破9000 歐洲蔓延最快義大利武漢肺炎新增427死 總數超越中國中國放寬戴口罩規定 民眾到戶外建議不戴口罩中國武漢肺炎新增確診8例 疫情通報以來新低武漢肺炎中國新增確診15人 創疫情通報以來新低
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報