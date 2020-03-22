中超首例 比利時球員費萊尼確診武漢肺炎

（中央社台北22日電）經官方通告及球團確認，隸屬中國足球協會超級聯賽山東魯能隊的比利時籍國腳費萊尼，被確診感染2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）。據中國媒體報導，費萊尼是首名感染武漢肺炎的中超球員。

綜合中國媒體報導，山東省濟南市衛生健康委員會今天稍早通告，全市新增1名境外輸入確診病例。主場在濟南的山東魯能隊下午則向媒體證實，感染者為費萊尼。

山東魯能隊表示，費萊尼（Marouane Fellaini）在隔離期間經官方檢測確認呈陽性反應，但他在隔離期間「體溫一直正常，且無其他不適」。目前，費萊尼已在指定醫療機構接受進一步觀察治療。

根據濟南市衛健委資料，費萊尼是濟南市第2名境外輸入確診病例，19日自新加坡搭乘中國東方航空於深夜抵達上海浦東機場，翌日凌晨搭乘計程車前往上海虹橋車站轉搭高鐵，上午到達濟南西站，再由專車轉運到集中隔離點接受醫學觀察。

費萊尼於21日接受採樣篩查，經檢測為2019冠狀病毒疾病陽性，隨後轉送到濟南市傳染病醫院接受隔離治療，並經專家會診後確診。

費萊尼現年32歲，是比利時國家足球隊成員，曾先後效力英超艾佛頓、曼聯等隊，2019年被山東魯能隊挖角加盟。（編輯：邱國強/賴言曦）1090322