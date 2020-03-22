更多編輯台推薦新聞：
台北國際書展停辦更要讀 為出版界打氣書單
文化

台北國際書展停辦更要讀 為出版界打氣書單

助建醫院抗疫 瓜地馬拉總統感謝台伸援拯救生命
政治

助建醫院抗疫 瓜地馬拉總統感謝台伸援拯救生命

網傳贈日本1000萬片口罩 外交部：不實訊息
政治

網傳贈日本1000萬片口罩 外交部：不實訊息

台醫師自製防疫插管箱美醫界取經 設計圖開放免費下載
生活

台醫師自製防疫插管箱美醫界取經 設計圖開放免費下載

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

張文宏：疫情夏天到谷底 明春復發小高峰

最新更新：2020/03/22 22:52

（中央社台北22日電）武漢肺炎救治專家、上海醫生張文宏日前在一場向德國觀眾進行的視訊講座中預估，全球疫情高峰會出現在4月到5、6月份，夏天疫情會到谷底，冬天則可能再復發，明年春天還可能有個小高峰。

張文宏並說，「基本上可以告訴大家，你現在就可以斷了這次疫情在歐洲短期內會結束這個念頭」。中國的做法是把城市所有活動都停下來，後來控制住了。「如果全世界都說好了，我們現在大家都不動，都全世界停下來，一起停4個禮拜，那麼全世界也能控制住」。但這是無法想像的。

中國駐德國杜塞道夫總領事館17日邀請上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠（武漢）肺炎醫療救治專家組長張文宏，以視訊方式舉行有關2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的專題講座，北京日報旗下新媒體長安街知事今天刊出全文。

張文宏說，造成武漢肺炎的病毒沒有SARS厲害。SARS的病死率約10%左右，武漢肺炎的病死率，在目前德國、日本和湖北以外的中國數據來看僅約1%。但這個新型冠狀病毒的特點是傳播力很強，而且雖然病死率低，但可能造成20%的重症病人，同一時期太多重症病人的話，會衝擊城市的醫療系統。

他認為，不同國家採取不同的防疫政策，不能以片面理解。比如，德國所處的疫情階段與中國不同，到目前為止其管控策略是符合科學的。德國總理梅克爾說可能有60%到70%的德國人會感染，他認為這是直接把最壞的結果告訴國民，以便後續公布各種管控措施。

張文宏說，目前整個歐洲的策略其實是一致的，第一，要極大程度地提高社區的醫療力量布局。第二，提高對重症病人的救治能力。第三，控制城市內的各種活動。

被問及疫情高峰何時到來，張文宏研判會出現在4月份到5、6月份，在夏天會得到比較好的控制。但控制好以後這個病是不是就沒了，「這個比較困難」，因為跟每個地方採取的措施和國際疫情的走勢走向有關。

張文宏預期，武漢肺炎到夏天，疫情會經歷一個低谷，會有散發的零星病人出現。但是過了夏天，到冬天是不是再復發，現在還不好說。到了明年春天，又有可能有一個小的高峰，然後慢慢再下來。「如此來來回回，持續一兩年也是有可能的。」

對於海外留學生是否應該回國，張文宏說，當事人應該考慮的是，這個病的主要感染風險就是接觸，所以就算沒回國，也可以透過吃飯分餐、聚會戴口罩、減少社交、外出回去後的第一件事情是洗手等，做到保護自己。（編輯：張淑伶/邱國強）1090322

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報