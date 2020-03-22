張文宏：疫情夏天到谷底 明春復發小高峰

（中央社台北22日電）武漢肺炎救治專家、上海醫生張文宏日前在一場向德國觀眾進行的視訊講座中預估，全球疫情高峰會出現在4月到5、6月份，夏天疫情會到谷底，冬天則可能再復發，明年春天還可能有個小高峰。

張文宏並說，「基本上可以告訴大家，你現在就可以斷了這次疫情在歐洲短期內會結束這個念頭」。中國的做法是把城市所有活動都停下來，後來控制住了。「如果全世界都說好了，我們現在大家都不動，都全世界停下來，一起停4個禮拜，那麼全世界也能控制住」。但這是無法想像的。

中國駐德國杜塞道夫總領事館17日邀請上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠（武漢）肺炎醫療救治專家組長張文宏，以視訊方式舉行有關2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的專題講座，北京日報旗下新媒體長安街知事今天刊出全文。

張文宏說，造成武漢肺炎的病毒沒有SARS厲害。SARS的病死率約10%左右，武漢肺炎的病死率，在目前德國、日本和湖北以外的中國數據來看僅約1%。但這個新型冠狀病毒的特點是傳播力很強，而且雖然病死率低，但可能造成20%的重症病人，同一時期太多重症病人的話，會衝擊城市的醫療系統。

他認為，不同國家採取不同的防疫政策，不能以片面理解。比如，德國所處的疫情階段與中國不同，到目前為止其管控策略是符合科學的。德國總理梅克爾說可能有60%到70%的德國人會感染，他認為這是直接把最壞的結果告訴國民，以便後續公布各種管控措施。

張文宏說，目前整個歐洲的策略其實是一致的，第一，要極大程度地提高社區的醫療力量布局。第二，提高對重症病人的救治能力。第三，控制城市內的各種活動。

被問及疫情高峰何時到來，張文宏研判會出現在4月份到5、6月份，在夏天會得到比較好的控制。但控制好以後這個病是不是就沒了，「這個比較困難」，因為跟每個地方採取的措施和國際疫情的走勢走向有關。

張文宏預期，武漢肺炎到夏天，疫情會經歷一個低谷，會有散發的零星病人出現。但是過了夏天，到冬天是不是再復發，現在還不好說。到了明年春天，又有可能有一個小的高峰，然後慢慢再下來。「如此來來回回，持續一兩年也是有可能的。」

對於海外留學生是否應該回國，張文宏說，當事人應該考慮的是，這個病的主要感染風險就是接觸，所以就算沒回國，也可以透過吃飯分餐、聚會戴口罩、減少社交、外出回去後的第一件事情是洗手等，做到保護自己。（編輯：張淑伶/邱國強）1090322