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武漢肺炎疫情10/100

中國武漢肺炎境外移入確診破600 本土無新增

最新更新：2020/03/28 09:24
中國國家衛生健康委員會通報，武漢肺炎27日新增確診病例54例，均為境外移入，本土再度歸零無新增。圖為穿戴防護裝備的昆明海關人員。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會通報，武漢肺炎27日新增確診病例54例，均為境外移入，本土再度歸零無新增。圖為穿戴防護裝備的昆明海關人員。（中新社提供）

（中央社台北28日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診病例54例，均為境外移入，本土再度歸零無新增，累計境外移入確診649例。

防疫資訊

中國大陸27日新增境外移入確診病例54例（上海17例，廣東11例，福建6例，天津5例，浙江4例，北京3例，遼寧3例，內蒙古2例，吉林2例，山東1例），累計確診649例。

據通報，3月27日，大陸新增死亡病例3例（湖北3例）；新增疑似病例29例。當日新增治癒出院病例383例，解除醫學觀察的密切接觸者758人，重症病例減少113例。

截至3月27日午夜，大陸31個省市區現有確診病例3128例（其中重症病例921例），累計治癒出院病例7萬4971例，累計死亡病例3295例，累計確診病例8萬1394例，現有疑似病例184例。累計追蹤到密切接觸者69萬9396人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬7198人。

其中，湖北省27日無新增確診病例，無新增疑似病例；現有確診病例2526例（武漢2517例），其中重症病例886例（武漢882例）。現有疑似病例掛零。

據通報，截至3月27日午夜，香港特別行政區累計確診病例518例（出院111例，死亡4例），澳門特別行政區34例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090328

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