武漢多少人死於肺疫 陸媒：骨灰罈數洩漏端倪

（中央社台北27日電）中國官方公布的罹患武漢肺炎確診數倍受質疑，如今連死亡人數也遭疑造假。有中國媒體報導，官方宣稱當地僅2535人染疫而死，但武漢一處殯儀館在兩天內至少已準備了5000個骨灰罈。

根據中國國家衛生健康委員會按日公布的疫情通報，爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情兩個多月，截至3月26日止，武漢確診病例達5萬0006例，染疫身故共2535人。

財新網26日報導，當地一名急診科醫生說，疫情期間，尤其是1月下旬至2月上旬的20天，因核酸檢測不足，醫院裡疑似病例患者死亡與確診病例患者死亡的人數相當，至於在家中死亡及其他非疫情致死的具體數字，只有街道及民政部門知情。

財新網記者走訪漢口殯儀館當天，殯儀館門前已出現長達近200公尺的長隊。報導形容，自3月23日武漢開放各殯儀館領取疫情期間去世人員骨灰以來，類似的排隊現像在各殯儀館和公共墓地出現。

報導引述一名在現場載運骨灰罈的司機表示，他的車上裝了2500多個骨灰罈，前一天已經卸過一車。殯儀館還有10幾位男性工作人員到貨車上，把骨灰罈搬到側廳，每500個一堆，目前一共有7堆。

不僅中國媒體覺得奚翹，外國媒體對於中國官方公布的死亡數據更是紛紛提出質疑。

美國之音（VOA）中文網報導，中國官方預計在武漢每天發500個骨灰罈，並計劃清明節前發完。網友質疑，武漢總計8個殯儀館，若每天各館發放500個，連續12天，「不就洩露了武漢實際的死亡黑數應在4萬人以上」。

此外，不同於中國大外宣自誇防疫成效卓著，把喪事當喜事辦的高調，等候進入殯儀館領取骨灰的長長哀戚隊伍，周圍不時還有監視環伺，瀰漫著強力維穩的高壓氛圍，低調的有些詭譎。

報導表示，排隊的家屬在行列裡多哀戚無語、靜默等待叫號，沒有哭聲、也沒有哀樂，他們就這樣默默地抱著骨灰罈離開。

報導指出，期間罕見聽到有個婦人放聲大哭引來眾人側目，殯儀館戒備森嚴，處處是便衣執法人員，一抬手機就有人過來制止。為此，有民眾在等候期間一口拒絕殯儀館方提供的全程陪同服務，因這「說穿了就是監控」。

自由亞洲電台報導引述武漢居民陳耀輝表示，官方公布武漢約5萬人感染和2500多人死亡，明眼人都知道政府在掩蓋真相，「他造假連小孩都知道」。

他表示，有死者家屬接獲官員通知，將提供3000人民幣（約新台幣1萬2000元）殯葬補助，換取他們沉默。

陳耀輝指出，只要在這兩天集中掩埋，清明節前把下葬，入土為安，國家就給3000元封口費，「就是整個武漢地區的人會給3000元封口費，不讓他們哭」。

美國之音指出，疫情給中國整體社會造成恐慌，而中共當局一方面烘託人民戰爭的勝利，把喪事當成喜事辦，另一方面又加緊審查和監控手段，這使得大批民眾敢怒不敢言，造成情緒沒有宣洩的出口。

報導指出，倘若在中國復工復產的路上出現疫情復發等任何波折，或者個人經濟壓力雪上加霜，倖存者或家屬的情緒將更容易崩潰或留下精神方面的後遺症。（編輯：曹宇帆/繆宗翰）1090327