武漢封城 李蘭娟：我向上級彙報 中央英明決策

中國國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟（圖）近日接受官媒體專訪稱，武漢封城是她在1月22日深夜向上級彙報提出，武漢1月23日上午10時隨即封城，這是黨中央、國務院做出的「英明決策」。（中新社提供）中央社 109年3月28日

（中央社台北28日電）中國國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟近日接受官媒體專訪稱，武漢封城是她在1月22日深夜向上級彙報提出，武漢1月23日上午10時隨即封城，這是黨中央、國務院做出的「英明決策」。

中國衛生雜誌26日刊出李蘭娟的專訪，首度披露中國政府對武漢肺炎疫情控管與武漢封城的決策過程。該雜誌是中國國家衛生健康委員會媒體。

據報導，1月18日，李蘭娟、鍾南山等6人受國務院、國家衛健委的委託，作為高級別專家組成員前往武漢。

1月19日下午，高級別專家組在武漢召開閉門會議調研疫情。李蘭娟提出對疫情的研判：存在人傳人，冠狀病毒感染要作為甲類傳染病管理、隔離傳染源等重要建議，尤其是武漢要採取「不進不出」措施。

閉門會議還未結束，參會的國家衛生健康委醫政醫管局領導立即電話北京，將「人傳人」、「按照甲類傳染病管理」等專家的關鍵意見向國家衛健委彙報；國家衛健委領導又立即向國務院有關領導彙報。會議一結束，專家組就連夜趕赴北京。

當日午夜，國家衛健委主任馬曉偉主任會見鍾南山和李蘭娟聽取彙報後，決定20日一早向國務院副總理孫春蘭及國務院常務會議做彙報。當天的國務院常務會議專門加了一項部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，邀請鍾、李一同列席。

1月20日上午，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會，會上，李蘭娟等人就加強疫情防控與救治等提出具體建議。李克強聽取專家意見後指出，疫情防控事關人民群眾生命健康安全，各相關部門和地方要按照黨中央、國務院部署，對人民高度負責，全力以赴科學有效抓好疫情防控。

會後，中國國務院當即做出決定，將新冠肺炎「按照乙類傳染病甲類管理」。

1月20日下午，國務院和國家衛健委召開全國電視電話會，佈置了全國聯防聯控的要求。

1月20日晚上，國家衛健委專門召開新聞介紹會，請6名高級別專家把疫情的研判情況，透過新聞界向全國公開。「從這天以後，全國的警報一下就拉響了」。

1月21日上午，李蘭娟等人赴國家衛生健康委應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制指揮部，建議運用大資料和人工智慧手段發現和控制傳染源。下午，參加科技部召開新冠病毒科研會議，李蘭娟發言指出，要從病原學、流行病學、發病機制、臨床診斷以及治療、藥物和疫苗等多個方面進行科學研究。

李蘭娟18日出發去武漢時，曾跟浙江省衛生健康委張平主任通過電話，請他「守牢」浙江，防止出現第二代病人。1月22日凌晨，李蘭娟返回杭州。

1月22日深夜，張平打電話跟李蘭娟說：「近期有大量的人從武漢返回浙江，不僅引起了第二代感染，還引發了聚集性疫情，接下來可能會有更多的人回來，會造成更大的疫情擴散。」她感到疫情形勢非常嚴峻，如果連浙江都守不住的話，那麼全國其他城市的防控工作將更加艱難。

李蘭娟稱，通完電話後，她立即向上彙報：「基於疫情狀況，武漢必須馬上封城，否則後果不堪設想。而且，封城的時間絕不要拖到1月24日大年三十，否則疫情會更大規模向全國播散。」

1月23日上午10時，武漢封城。李蘭娟形容，「這是黨中央、國務院做出的英明決策」。

李蘭娟說，當時武漢市內住著1000多萬人，封城，是萬不得已才採取的措施。其實他們之前已經提出建議，希望武漢「不進不出」，要真能做到「不進不出」，也就不需要封城了。但是要過年了，大家做不到，所以只好採取封城這樣強硬的措施來控制疫情。

她強調：「如果不封城，更多城市都變成武漢那樣，那樣子對我們國家人民的生命安全、國家經濟發展和社會穩定都有非常大的影響。」（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090328